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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۲۱

سقوط مرگبار مرد ناشناس از پل رسالت/آغاز تحقیقات پلیسی

سقوط مرگبار مرد ناشناس از پل رسالت/آغاز تحقیقات پلیسی

مرد جوان در سقوط از یک پل عابرپیاده به کام مرگ فرو رفت .در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی هویت متوفی و کشف علت وقوع حادثه از سوی کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، ساعت ۹:۳۵ دقیقه امشب  ماموران پلیس در جریان سقوط مرگبار مرد جوانی از بالای یک پل عابرپیاده در نزدیکی میدان رسالت قرار گرفتند.

با اعلام این خبر بلافاصله عوامل کلانتری در محل حادثه حاضر شدند و با مشاهده پیکر بی جان مرد جوان بازپرس کشیک قتل پایتخت را در جریان ماجرا قراردادند.

با حضور بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران تیم های تشخیص  هویت و اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

تحقیقات اولیه نشان از آن داشت که مرد جوان که از بالای پل عابرپیاده به پایین سقوط کرده است هیچ مدرک شناسایی همراه اش نیست تنها یک گوشی موبایل و ۳ هزار تومان پول در بازرسی بدنی از وی به دست آمد.
 بازپرس پس از بررسی های فنی در محل حادثه دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و شناسایی مرد جوان را دستور کار ماموران قرار داد تا راز این سقوط مرگبار فاش شود.

کد مطلب 4052942

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