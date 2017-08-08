به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت راه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزاد راه قزوین-کرج و کرج-تهران در محدوده پل فردیس و پل کلاک تا پل گرمدره سنگین است. همچنین در ادامه تا تقاطع شیخ فضل‌الله ترافیک نیمه‌ سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به عملیات راهسازی محور هراز عنوان کرد: امروز(سه‌شنبه) عملیات راهسازی در محور هراز انجام نمی‌شود.پیش از این قرار بود این محور از ساعت ۶ تا ۱۸ بسته باشد.

وی افزود: سایر محورهای مواصلاتی باز هستند و همچنین مداخلات جوی در محورها دیده نمی‌شود.