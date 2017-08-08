  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

لغو محدودیت‌های تردد در محور هراز / ترافیک در آزاد راه کرج-قزوین

لغو محدودیت‌های تردد در محور هراز / ترافیک در آزاد راه کرج-قزوین

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به ترافیک آزاد راه قزوین-کرج، گفت:محدودیت های ترافیکی محور هراز امروز لغو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت راه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزاد راه قزوین-کرج و کرج-تهران در محدوده پل فردیس و پل کلاک تا پل گرمدره سنگین است. همچنین در ادامه تا تقاطع شیخ فضل‌الله ترافیک نیمه‌ سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به عملیات راهسازی محور هراز عنوان کرد: امروز(سه‌شنبه) عملیات راهسازی در محور هراز انجام نمی‌شود.پیش از این قرار بود این محور از ساعت ۶ تا ۱۸ بسته باشد.

وی افزود: سایر محورهای مواصلاتی باز هستند و همچنین مداخلات جوی در محورها دیده نمی‌شود.

کد مطلب 4053228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار