اموال بیت المال درتصرف بستگان متهم ردیف سوم/هدیه میلیاردی زنجانی

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات همدستان بابک زنجانی صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آغاز شد.

فلاح هروی در ادامه ارائه دفاعیات خود به دادگاه خطاب به قاضی گفت: روز گذشته رسانه ها و روزنامه ها موضوع ماساژور و هدایایی که بابک زنجانی به من داده است را برجسته کردند اما سوال من اینجاست که چرا هدیه را به حساب بدهی من گذاشته اند. آنها هدیه بوده است.

قاضی مقیسه در واکنش به این سخنان متهم اظهار داشت: دستگاه قضایی نمی گذارد اموال بیت المال در خانه شما بماند و تا وقتی که پول ها به بیت المال برنگردد هیچ چیزی تمام نمی شود.

وی خطاب به متهم تصریح کرد: شما می دانستید پولهایی که می گیرید حرام است و شغل بابک زنجانی را نیز می دانستید اما به دلیل بی توجهی به این مسائل امروز باید در برابر مردم پاسخگو باشید.

وی افزود: بابک زنجانی از اموال بیت المال یعنی از اموال محرومین و کپرنشینان به شما داده است. حال شما می گویید هدیه بوده است و دلم خواست که بگیرم!

رئیس دادگاه با اشاره به اموالی که بابک زنجانی به فلاح هروی داده است اظهار داشت: بابک زنجانی اعلام کرده بود که در زمان بی پولی اش، آپارتمانی در شهرک غرب، ویلایی در کیش، یک عدد مرسدس بنز، یک میلیارد هدیه به دختر شما و ۱۰ میلیارد پول نقد به خود شما داده است.

قاضی مقیسه در ادامه به موضوع فروش بانک FIB اشاره و تصریح کرد: شما اقرار کردید که ۵ میلیون یورو از محل فروش FIB به شما تعلق گرفته است با برآورد تمامی ابعاد مسئله از همین بانک ۱۵ میلیارد تومان در آن دوران شما گرفته اید و این در حالی است که برخی از مردم روزگار خود را با ۴۵ هزار تومان در ماه می گذراندند.

در ادامه حمید فلاح هروی خطاب به رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: شما چرا احساسی حرف می زنید بگذارید من در راستای کیفرخواست از خود دفاع کنم.

قاضی مقیسه خطاب به متهم افزود: شما از کوچکترین ریال تا بزرگترین وجوه بیت المال نگذشته اید.

فلاح هروی خطاب به دادگاه گفت: چرا این اموالی که شما گفتید در حساب بدهکاری من قید شده است ماساژوری که دیروز مطرح کردید اگر هدیه بوده است چرا در حساب بدهکاری من قید شده است.

متهم ردیف سوم ادامه داد: بستانکاری یعنی چیزی که طلبی در آن وجود دارد اما وقتی ماساژور را در قالب بدهکاری من می نویسند یعنی من باید پرداخت کنم و این یعنی به من قرض داده شده است.

قاضی مقیسه خطاب به متهم دادگاه اظهار داشت: آیا باید بابک زنجانی را برای توضیح به دادگاه بیاورم. آقای فلاح آپارتمان ۶ میلیاردی شما هنوز وجود دارد. برخی از اموال شما در تصرف بستگانتان است و چند بار گفته ام که وکالت دهید اما این کار را نکرده اید و مطمئنم که نخواهید کرد.

متهم ردیف سوم در ادامه دفاعیات خود با انتقاد از روند ارائه بدهی خاطرنشان کرد: شما گفتید که چرا بدهی را نمی دهید من بارها گفته ام که باید به چه کسی بدهی را بدهم. من در ابتدای دوران بازداشت، چک داده ام اما بازپرس پرونده قبول نکرد. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ براساس گفته بازپرس کل بدهی را حساب کردم که مبلغی بالغ بر ۱۴ میلیارد شد و من در سه چک این مبلغ را ارائه دادم اما در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ مرا بازداشت کردند.

قاضی مقیسه در ادامه و با انتقاد از عدم صداقت متهم خطاب به وی گفت: شما چک ها را زمانی دادید که هیچ پولی در بانک ها نبود و قبل از آن نیز به بازپرس پرونده گفتید که آقای پسندیده این چک ها را به بانک نبرید.

فلاح در دفاع از خود مدعی شد از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین هیچ پول کلانی در بانکها جابجا نمی شود و این در حالی است که من در آن زمان در زندان بودم. در اردیبهشت مرا برای تمدید قرار نزد شما آوردند و من از شما پرسیدم پول ها را باید به چه کسی بدهم.

قاضی خطاب به متهم گفت: دختر شما آن یک میلیارد را برگرداند و آن آپارتمان ۶ میلیاردی و ویلای کیش را بفروشید. همسر، دختر و برادر شما هستند شما می توانستید به آنها وکالت بدهید تا اموال را فروخته و پول را به بیت المال بازگرداند.

فلاح هروی خطاب به قاضی دادگاه گفت: به تمام نمازهایی که پشت سر شما و امثال شما خوانده ام قسم می خورم که خانواده و وکلایم بابت این که بدهی را به چه کسی و به چه طریقی باید بدهند مراجعه کرده اند که بی فایده بود.

قاضی خطاب به متهم و در واکنش به این سخنانش اظهار داشت: به حساب دادگستری می ریختید چرا این کار را نکردید؟

فلاح هروی در پاسخ گفت: من بارها گفتم به چه حسابی بریزم اما هیچ کس درست مرا راهنمایی نکرد حتی به خود شما هم گفتم که شما گفتید من مسئول وصول نیست.

قاضی خطاب به متهم تصریح کرد: الان پول ها را برگردانید هر زمان که اموال را به بیت المال بازگردانید ارزشمند است.

متهم ردیف سوم خطاب به رئیس دادگاه ادامه داد: آقای قاضی بهترین سخنی که در این سه سال شنیده ام از شما بود که گفتید اگر این کار مدیریت می شد این همه قال و قیل و حرف و سخن مطرح نمی شد.

قاضی خطاب به متهم از وی سوال کرد: شما وکالت را به چه کسی داده اید؟ سند آن را به دادگاه ارائه دهید؟

فلاح در پاسخ به سوال قاضی گفت: من بارها وکالت داده ام تا پولها را به بیت المال بازگردانم.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: یکی از وکالت نامه ها را به دادگاه ارائه دهید.