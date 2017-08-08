چرخش ۱۸۰ درجه ای دوترته در قبال آمریکا در دیدار با تیلرسون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین که بارها مواضع تندی را علیه ایالات متحده بیان کرده است، در دیدار با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مانیل گفت، من دوست متواضع آمریکا در منطقه هستم.

دوترته این مطلب را پس از استقبال گرم از رکس تیلرسون که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) به پایتخت فیلیپین رفته است، بیان کرد.

وی ضمن ابراز شادمانی از دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده گفت: شما زمانی به اینجا آمده اید که جهان وضعیت خوبی ندارد، به ویژه در شبه جزیره کره و در دریای جنوبی چین که مناقشه در آن تمامی ندارد. می‌دانم شما آنجا نگران هستید، چرا که شما هم مشکلات داخلی خودتان را دارید. ما دوست هستیم. ما هم پیمان هستیم. من دوست متواضع شما در جنوب شرق آسیا هستم».

با این حال او که در طول عمر حدودا یک ساله ریاست جمهوری خود به تندی علیه واشنگتن سخن گفته، در این دیدار هم بغض خود را پنهان نکرد و از آنچه «رویکرد دوگانه» آمریکا در سیاست خارجی خواند، انتقاد کرد.

فیلیپین از متحدان آمریکا در آسیا است، اما از زمان روی کار آمدن رودریگو دوترته، رویکرد مانیل در برابر واشنگتن، به ویژه پس از انتقاد باراک اوباما از سیاست‌های خشن او در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تفاوت کرده است.

انتظار می‌رود لحن رئیس جمهوری فیلیپین در قبال آمریکا، پس از آن که دونالد ترامپ مبارزه او علیه قاچاقچیان مواد مخدر در کشورش را ستود، تغییر کند و اظهارات امروز او می‌تواند نشانه‌ای از این امر باشد.