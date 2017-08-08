به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واریتی، دیروز دوشنبه هکرها اعلام کردند به جز دسترسی به فیلمنامه و قسمتی از سریال «بازی تاج و تحت» ایمیلها و اسناد بازرگانی مدیرعامل این شبکه را که در فاصله نیمه آوریل تا نیمه ماه مه نوشته شده نیز در اختیار دارند. آنها اسنادی مربوط به بازاریابی این سریال مشهور را نیز به دست آوردهاند.
با این حال سخنگوی این شبکه که نامش اعلام نشده با ارسال بیانیهای برای ورایتی ادعا کرده است هکرها به سیستم ایمیل شبکه دسترسی نداشتهاند و این کمپانی بزرگ ادعاهای آنها را باور ندارد.
ریچارد پلپر مدیرعامل شبکه اچ بیاو هفته پیش به کارکنانش اطمینان داد که ایمیلهای آنها در اختیار هکرها نیست.
این شبکه هم با نیروهای حقوقی و هم با نیروهای امنیت داخلی در تلاش است تا بتواند هکرها را پیدا کند.
در عین حال واشنگتن پست اعلام کرد هکرها تقاضای میلیونها دلار باج کردهاند تا اطلاعات سرقت رفته از اچبیاو را منتشر نکنند.
آنها ادعا کردهاند فیلمنامه ۵ قسمت از فصل جدید سریال «بازی تاج و تخت» را در اختیار دارند.
این هکرها با ارسال پیامی نوشتاری به صورت آنلاین که متنی با حروف سفید روی زمینه سیاه است، اولتیماتومی دادهاند که باید چند میلیون دلار به آنها پرداخت شود.
در پیام آنها آمده است: «ظرف سه روز پول را پرداخت کنید وگرنه بیش از ۱.۵ ترابایت اطلاعات شبکه اچبی او شامل برنامهها، اطلاعات محرمانه شرکت و آپلود کامل سریالها و اسناد حساس محرمانه منتشر خواهد شد.».
هکرها گفتهاند حقوقی معادل ۶ ماه را بر حسب بیتکون میخواهند و اعلام کردهاند تاکنون ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار از هک ایمیلهای سازمانهایی که شبکههایشان دارای حفرههای دسترسی است دریافت کردهاند.
آنها گفتهاند تنها مستقیم با «ریچارد» وارد معامله میشوند و تنها یک نامه برای این منظور ارسال کردهاند.
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