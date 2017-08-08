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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

نخستین رویداد آموزشی دانش‌آموز کارآفرین آغاز به کار کرد

نخستین رویداد آموزشی دانش‌آموز کارآفرین آغاز به کار کرد

نخستین رویداد دانش آموز کارآفرین در دانشگاه امیرکبیر تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، همایش رویداد دانش آموز کارآفرین همراه با برگزاری ۴ کارگاه ملی مباحث انگیزشی، تولید و پرورش ایده، تدوین ایده و تحلیل ایده، با حضور محمد صادق بیجندی، معاون رئیس جهاد دانشگاهی، محمد آذرکیش، مدیر کل فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش، میررضا شفیع پور، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و جمعی از اساتید دانشگاه و دانش آموزان در سالن مرکزی همایش های دانشگاه امیر کبیر تهران آغاز به کار کرد.

در این رویداد علمی که از آن به عنوان نخستین رویداد کارآفرینی دانش آموزی کشور یاد می شود، کارشناسان کارآفرینی مباحثی را برای دانش آموزان تشریح خواهند کرد.

کد مطلب 4053347

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