به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، معاون وزیر خارجه روسیه، سرگی ریابکوف گفت: روسیه بر روی کاهش وابستگی به سیستمهای پرداخت آمریکایی و دلار به عنوان پول تنظیمکننده بازار، کار خواهد کرد.
این پاسخی به تحریمهای ضد روسی غیرمنصفانهای است که اخیرا توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا امضا شد. این تحریمها بخش انرژی روسیه را مورد هدف قرار داد و محدودیتهایی را برای سرمایه گذاران آمریکایی در شرکتهای روسی به وجود آورد.
ریابکوف گفت: ما حتما تلاشهای خود را برای کاهش وابستگی به سیستم پرداخت آمریکایی و دلار به عنوان واحد پول جهانی تشدید خواهیم کرد و به دنبال جایگزینی برای آنها هستیم. این امر در حال تبدیل شدن به یک نیاز ضروری است.
او گفت: در غیر اینصورت ما همیشه به آنها وابسته خواهیم بود که این دقیقا چیزی است که آنها (آمریکاییها) نیاز دارند.
برای قطع وابستگی به سیستمهای پرداخت غربی نظیر ویزا و مسترکارت، که اپراتورهای آنها خدماترسانی به مشتریان بانکهای روسی را به دنبال تحریمهای واشینگتن علیه روسیه بر سر بحران اکراین، متوقف کردهاند، روسیه یک سیستم جدید پرداخت ملی را معرفی کرده است.
این سیستم پرداخت روسیه «میر» نام دارد که ترجمه آن جهان یا صلح است.
در تبلیغات میرکارت گفته میشود که: کارت شما هیچ وابستگی به عاملهای خارجی ندارد و در روسیه ساخته شده است.
طبق اعلام سیستم ملی کارت اعتباری روسیه تا به امروز بیش از ۱۳.۹ میلیون میرکارت صادر شده است که این بیش از ۱۰ درصد از جمعیت این کشور را شامل میشود.
سیستم ملی کارت اعتباری روسیه، در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد و ۱۰۰ درصد آن تحت مالکیت بانک مرکزی این کشور میباشد.
بیش از ۳۸۰ بانک در روسیه میر کارت را که توسط ۱۲۰ بانک صادر میشود میپذیرند. عملا تمام پایانههای خدماتی و تجاری نظیر رستورانها، کافی شاپها، فروشگاهها و ایستگاههای سوخت، پرداخت با میرکارتها را قبول میکنند.
به علاوه میرکارت در کریمه، که بانکهای غربی تحت تاثیر تحریم از فعالیت در آن منع شدهاند، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
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