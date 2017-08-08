به گزارش خبرگزاری مهر، «ماداگاسکار» به کارگردانی محمدحسین شهریاری چهارشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه «همای سعادت» روی صحنه می رود.

این نمایش درباره چند جوان مجهول الهویت است که در کلبه ای زندگی می‌کنند و بر اثر پرت شدن پسری از کوه در اتاقی بازجویی می‌شوند.

نمایشنامه «ماداگاسکار» را احسان نوروزی نوشته و نریمان حیدری، امیر محمد قیامی، حمیدرضا بلورچی، فرشید حاجیان و ثمره امین پور از بازیگران نمایش هستند.

نمایش «ماداگاسکار» از ۱۸ مرداد هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه «همای سعادت» به نشانی شهر زیبا، خیابان آیت‌الله کاشانی، زیر پل شهید باکری، جنب بانک پارسیان، پلاک ۲۶۱ اجرا می‌شود.