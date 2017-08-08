  1. هنر
  2. تئاتر
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۴

«ماداگاسکار» به تماشاخانه «همای سعادت» می‌آید

«ماداگاسکار» به تماشاخانه «همای سعادت» می‌آید

«ماداگاسکار» به کارگردانی محمدحسین شهریاری چهارشنبه ۱۸ مرداد در تماشاخانه «همای سعادت» روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماداگاسکار» به کارگردانی محمدحسین شهریاری چهارشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه «همای سعادت» روی صحنه می رود.

این نمایش درباره چند جوان مجهول الهویت است که در کلبه ای زندگی می‌کنند و بر اثر پرت شدن پسری از کوه در اتاقی بازجویی می‌شوند.

نمایشنامه «ماداگاسکار» را احسان نوروزی نوشته و نریمان حیدری، امیر محمد قیامی، حمیدرضا بلورچی، فرشید حاجیان و ثمره امین پور از بازیگران نمایش هستند. 

نمایش «ماداگاسکار» از ۱۸ مرداد هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه «همای سعادت» به نشانی شهر زیبا، خیابان آیت‌الله کاشانی، زیر پل شهید باکری، جنب بانک پارسیان، پلاک ۲۶۱ اجرا می‌شود.

کد مطلب 4053679
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها