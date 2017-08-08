ارزش ریالی صادرات استان سمنان ۲۳ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جمعه‌ای بعدازظهر سه‌شنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفدهم مرداد روز خبرنگار به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه از ظرفیت‌های معدنی بسیار خوبی برخوردار هستیم که می‌تواند زمینه صادرات و ارز آوری را به‌خوبی در استان فراهم کند، ابراز داشت: طی چهارماهه نخست سال جاری میزان صادرات از استان ازنظر ریالی ۲۳ درصد و به لحاظ وزنی ۸.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: با نگاهی به ظرفیت‌های استان سمنان به‌خوبی می‌توان دریافت که از قابلیت‌های خوبی درزمینهٔ صادرات برخوردار هستیم که تنها باید به جامعه هدف شناسانده شود لذا به این منظور ایجاد تفاهم‌نامه همکاری می‌تواند حضور بخش خصوصی را به این عرصه تقویت کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان بابیان اینکه خوشبختانه ازنظر موقعیت مکانی در چهارراه ارتباطی شرق-غرب و شمال- جنوب قرار گرفتیم که می‌تواند ظرفیت صادرات محصولات را بهبود بخشد، ابراز داشت: در استان وجود ناوگان ریلی و خدمات جاده‌ای و در آینده نزدیک مرز هوایی می‌تواند این ظرفیت را فراهم کند تا محصولات کشاورزی و صنعتی از سمنان به دیگر کشورها صادر شود.

جمعه‌ای در ادامه تصریح کرد: ۸۷ طرح با سرمایه‌گذاری شش هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان تفاهم‌نامه اجرای طرح‌های مختلف با بخش خصوصی منعقدشده است که می‌تواند به‌خوبی حضور بخش خصوصی و صادرات محصولات را به خارج از مرزهای استان فراهم کند.

وی بابیان اینکه طی دو سال گذشته رونق و آبادانی در کشور دوچندان شد، افزود: با نگاهی به آمارها به‌روشنی می‌توان دریافت که صادرات استان سمنان ازنظر ارزش دلاری حدود ۱۷ درصد افزایش داشت که با برنامه‌ریزی خوب و مناسب در راستای تحقق شعار سال می‌توان درصد صادرات استان را افزون‌تر کرد.