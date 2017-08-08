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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

در نشست روسای دانشگاه ها؛

رئیس دانشگاه تهران از «خاکی صدیق» برای تصدی وزارت علوم حمایت کرد

رئیس دانشگاه تهران از «خاکی صدیق» برای تصدی وزارت علوم حمایت کرد

رئیس دانشگاه تهران با ابراز خرسندی از معرفی دکتر خاکی صدیق به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت علوم گفت: این انتخاب را به فال نیک می گیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمود نیلی احمدآبادی در نشست روسای دانشگاه ها در دانشگاه شهید بهشتی گفت: با تدبیر و درایتی که از دکترخاکی صدیق سراغ دارم، مطمئنم که وی خواسته های دانشگاهیان را با سعه صدر بررسی و پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: به دلیل تخصص بالای دکتر خاکی صدیق از وی در دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان استاد مدعو دعوت و از خدمات این استاد بهره مند شده ایم.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: چندین بار اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تهران خواستار انتقال وی به دانشگاه تهران بودند که متاسفانه این امکان میسر نشد و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توانست از توانمندی های وی استفاده کند.

نیلی احمدآبادی گفت: امیدوارم با پشتیبانی و حمایت های جامعه علمی و دانشگاهی از دکتر خاکی صدیق برای تصدی وزارت علوم در دولت دوازدهم، شاهد موفقیت های وی در پیشبرد اهداف آموزش عالی باشیم.

کد مطلب 4053808

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