تیراندازی پلیس به سمت یک اتومبیل حامل مواد منفجره در بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دادستان فدرال بلژیک از شلیک پلیس منطقه مولنبیک به سمت چرخ یک دستگاه اتومبیل سیتروئن پیکاسو که حامل مواد منفجره بوده خبر داد.

بر اساس این گزارش، این حادثه در خارج از شهر بروکسل واقع در منطقه مولنبیک رخ داده و منجر به شکل گیری ترافیک سنگین در منطقه مذکور شده است.

گفته می شود پس از مهار خودرو توسط نیروهای پلیس، راننده اتومبیل دستگیر شده است.

در همین راستا سخنگوی پلیس منطقه غرب بروکسل گفت: ما راننده را از ماشین بیرون کشیدیم که وی گفت مواد منفجره در داخل اتومبیل وجود دارد.