به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: تصادف سواری پراید و ام وی ام در استان گلستان منجر به کشته شدن ٤ نفر و مجروح شدن ٣ نفر دیگر شد.

به گزارش پلیس راه جنگل گلستان این تصادف در کیلومتر ٢٠ محور جنگل گلستان پیچ سایه رخ داده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره این تصادف که ساعت ٤ بامداد سه شنبه اتفاق افتاده، گفت: تجاوز به چپ راننده پراید عامل این تصادف بوده است.

وی همچنین درباره تصادف دیگری که ساعت ٢ بامداد امروز(چهارشنبه) در استان سمنان اتفاق افتاده، توضیح داد:تصادف یک دستگاه سواری پراید و کامیون آیفا در کیلومتر ٣٣ سرخه-آرادان، ٣نفر کشته به جای گذاشته است.علت این تصادف، بی توجهی راننده آیفا به جلو بوده است.

شمال فارس: واژگونی پژو ٤٠٥

ساعت یک بامداد چهارشنبه، واژگونی یک دستگاه سواری پژو٤٠٥ در کیلومتر ٧٠ محور روستای تنگ ا... باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ٤ نفرشد.

علت تصادف تخطی راننده از سرعت مطمئنه بوده است.

اصفهان:تصادف پیکان و پراید

این بار تصادف در کیلومتر ٣٧ محور سه راهی گاز اتفاق افتاده که طی آن یک دستگاه پیکان و پراید با هم برخورد کرده اند. تصادف ساعت ١٢ ظهر سهشنبه روی داده و بر اثر آن متاسفانه ٥ نفر مجروح شده اند. علت حادثه، رعایت نشدن حق تقدم از سوی راننده پیکان بوده است.

آذربایجان غربی: تصادف پژوآردی

ساعت ١٤:٣٠ روز سه شنبه تصادف یک دستگاه پژو ٤٠٥ در کیلومتر ٨٠ محور ارومیه-سلماس منجر به مجروح شدن ٥ نفر شد. به گزارش پلیس راه خوی، علت این تصادف بی توجهی راننده به جلو بوده است.