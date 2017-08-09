ارائه پیشنهاد عفوبرای زندانیان خارجی/ مبادله زندانیان افغانستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محبی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت زندانیان خارجی در تهران گفت: پیشنهاد عفو برای زندانیان خارجی که بیش از ۱۰ سال در زندان اوین بودند، به مقامات مطرح شده است.

وی با بیان اینکه ۱۴۰زندانی خارجی در اوین تحمل کیفر می کنند، گفت: موضوع مرتبط با دزدان دریایی و مواد مخدر بیشترین جرائم این افراد است.

وی در خصوص وضعیت زندانیان افغانستانی گفت: پیشنهاد عفو برای غیر از زندانیان افغانستان است. قرار شده که زندانیان افغانستانی تبادل شوند.

محبی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش زندان اوین گفت: فروش زندان اوین منتفی شده است و باید مقدمات آن فراهم شود.

وی در خصوص مشکل دار بودن سند زندان اوین گفت: این ملک هشت مالک دارد و به تبع آن مشکلاتی داشته است.