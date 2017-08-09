تولید گیاهان دارویی در قزوین باید توجیه اقتصادی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ربانی روز چهارشنبه در جلسه گیاهان دارویی که با حضور کارشناسان فنی و بهره برداران در زمینه تولید گیاهان دارویی در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: پشتیبانی و حمایت از تولید و همچنین فروش و بازاریابی مناسب گیاهان دارویی در ترغیب بیشتر کشاورزان برای کشت اینگونه محصولات موثر است.

وی افزود: علیرغم وجود بستر مناسب و شرایط مستعد استان؛ هنوز رشد و توسعه خوبی در زمینه کشت گیاهان دارویی در قزوین وجود ندارد که با امیدواریم برنامه ریزی مناسب و حمایت بیشتر از تولید کنندگان این مهم میسر شود.

ربانی بر لزوم اهمیت تشکیل تعاونی تولید کنندگان گیاهان دارویی در استان تاکید کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین نیز در این جلسه گفت : هم اکنون ۴۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت گیاهان دارویی رفته که از این میزان ۸۱ تن گیاه دارویی تولید می شود.

علی اکبری افزود: ۲۱ و نیم هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گل محمدی اختصاص یافته که ۱۶ و نیم هکتار آن بارور است که بیش از ۲۰ تن گل محمدی بصورت تر تولید می شود.

وی اظهار داشت : بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان به گل گاوزبان و کمترین آن به گیاهان رزماری و اسخطوس اختصاص دارد.

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت : در زمینه فرآوری گیاهان دارویی تاکنون ۶ مجوز در استان صادر شده که بیشتر مربوط به عرقیجات و عصاره های گیاهی است که متاسفانه تاکنون هیچکدام به مرحله بهره برداری تجاری نرسیده است.

ابرودات مصلایی تاکید کرد : فراوری گیاهان دارویی باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر در حوزه مشاغل خانگی یکسری از گیاهان دارویی بصورت سنتی تولید و فراوری می شود که بهره برداران می توانند با طی مراحل و روند قانونی با کمترین هزینه شناسه بهداشتی دریافت و فعالیت کنند.