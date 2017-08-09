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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

در دانشگاه تهران ساخته شد؛

ساخت ربات ۳ درجه آزادی مستقل خطی در مقیاس صنعتی

ساخت ربات ۳ درجه آزادی مستقل خطی در مقیاس صنعتی

محققان دانشگاه تهران توانستند برای اولین‌بار در ایران ربات ۳ درجه آزادی مستقل خطی در مقیاس صنعتی بسازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، حامد چلنگری و مصطفی ساکت با راهنمایی مهدی طالع ماسوله، عضو هیات علمی گروه هوش ماشین و رباتیک دانشکده برق و کامپیوتر، موفق به ساخت این ربات در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران شدند.

این ربات به ربات‌های موازی موسوم است و قابلیت ایجاد حرکت سه بعدی انتقالی به صورت مستقل را دارد.

به دلیل ساخت و طراحی منحصر به فرد انجام شده، این ربات حرکاتی با دقت و شتاب بالا دارد.

از کاربردهای این ربات استفاده از آن به عنوان چاپگرهای سه بعدی، برش لیزری و انجام عملیات گذاشت و برداشت در محیط‌های خطرزا را می‌توان نام برد.

این ربات پس از دو سال پژوهش برای نخستین بار در ابعاد و اندازه صنعتی توسط آزمایشگاه تعامل انسان و ربات طراحی، ساخته و عرضه شده است.

این پروژه با حمایت‌های مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی و ساخته شده است.

کد مطلب 4054652

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