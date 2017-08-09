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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

پنجمین رویداد ارائه استارتاپهای سلامت و محیط زیست برگزار می شود

پنجمین رویداد ارائه استارتاپهای سلامت و محیط زیست برگزار می شود

پنجمین رویداد ارائه استارتاپهای حوزه سلامت و محیط زیست با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین رویداد استارتاپ دموی حوزه سلامت و محیط زیست برای جذب سرمایه گذاران توسط مرکز فن بازار ملی ایران و با حمایت پارک فناوری پردیس در شهریورماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

هدف اصلی این رویداد، مواجهه و مذاکره مستقیم و رو در روی صاحبان ایده و استارتاپها با سرمایه گذاران است که در ۲ بخش عمومی (شامل ارائه استارتاپها) و اختصاصی (جلسات مذاکره سرمایه گذاران و استارتاپها) برگزار می شود و استارتاپها می توانند طی آن به جمع زیادی از سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند.

 سرمایه گذاران نیز در یک زمان کوتاه، استارتاپها را بررسی کرده و پس از برگزاری جلسات خصوصی و بررسی میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار، میزان فروش و ... به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری در آنها اعلام نظر خواهند کرد.

یکی از خلاهای زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، نبود فرصتها و بسترهای جذب سرمایه است که این رویداد تلاش دارد این زمینه را از طرفی برای شرکت های نوپا و استارتاپها درجهت سرمایه پذیری و از سوی دیگر برای سرمایه گذاران درجهت بررسی شرکت های آماده و دارای ظرفیت سرمایه گذاری، فراهم کند.

کد مطلب 4054688

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