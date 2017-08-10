تامین منابع پایدار حوزه سلامت در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی، گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم، بیش از ۶ هزار مرکز، خانه و پایگاه بهداشت و مرکز جامع خدمات سلامت در کشور ایجاد شد و ظرفیت پذیرش دانشجویان نیز افزایش یافت و در محل زیست و دریافتی کادر درمانی نیز مداخلاتی انجام دادیم و در حال حاضر زمان برای استقرار نظام ارجاع، مهیا و فراهم شده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به موقعیت ایران در حوزه آموزش، پژوهش و دانش در حوزه سلامت، گفت: خوشحالیم که در این حوزه ها جایگاهی ممتازی داریم اما باید تلاش کنیم تا ضمن حفظ وضعیت موجود، برای بهبود وضعیت نیز اقداماتی را انجام دهیم.

وزیر بهداشت تصریح کرد: یکی از اقدامات مهمی که در دولت دوازدهم از سوی رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید انجام شود، پایداری منابع مالی در حوزه سلامت و نیز رفع اشکالات بین شرکای ما در طرح تحول سلامت است که باید جزء اولویت ها باشد و امیدوارم که در ۱۰۰ روز اول دولت آینده، شاهد این اتفاقات باشیم.

هاشمی مطالبه گری از دستگاه ها، نهادها و افرادی که به تولید بیماری می پردازند را بسیار مهم و اساسی خواند و افزود: مطالبه گری از این دستگاه ها، یک کار مشترک است و باید با کمک رسانه ها، این دستگاه ها را کنترل، نصیحت و معرفی کنیم و در صورتی که نپذیرفتند، قضاوت در مورد آنها را به افکار عمومی واگذار کنیم. در دولت و خارج از دولت، دستگاه هایی هستند که بیماری تولید می کنند و به آلودگی، افزایش آسیب های جانی در بخش صنعت، جاده و غذا و سلامت روان می پردازند و باید در این حوزه ها در جهت کاهش آسیب های اجتماعی، مطالبه گری کنیم.

وی اضافه کرد: شهادت می دهم که دولت های مختلف از جمله دولت یازدهم خدمات و اقدامات بسیار زیادی را در کشور انجام داده و موظف هستیم همچنان که به اشکالات و کاستی ها توجه داریم و نباید از آنها چشم پوشی کنیم، به توفیقات نظام افتخار کنیم و آنها را بگوییم و مردم را ناامید نکرده و فقط نقاط سیاه را نبینیم البته انتظار هم نداریم که فقط نقاط قوت و نورانی دیده شود اما در کنار انذاری که می دهیم، بشارت باشد تا مردم به کشور و آینده انقلاب، امیدوار شوند.

هاشمی با اشاره به روزهای معرفی و تشکیل کابینه دولت پس از اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، گفت: در دو سه هفته گذشته در کشور جو آرامی حاکم بود و من نیز مانند مردم از این بابت خوشحالم چراکه آنها از درگیری، دعوا، سروصدا، جنجال سازی و متهم کردن دیگران، خوششان نمی آید و فقط کار و کارنامه می خواهند.

وزیر بهداشت یادآور شد: مردم دوست دارند که مسئولان کشور شب و روز به آنها و مشکلاتشان فکر کرده و خود را وقف مردم کنند البته حق مردم هم است زیرا در صحنه های مختلف از ابتدای انقلاب تا دوران دفاع مقدس و بعد از آن، بیش از انتظار ظاهر شدند و برداشت من این است که اگر بخواهیم به موفقیت برسیم، چنین فضایی که در دو سه هفته گذشته در کشور حاکم بود، ادامه داشته باشد.

هاشمی تاکید کرد: مردم گرفتاری ها و مشکلات زیادی دارند اما توقع و انتظار آنها بر خلاف آنچه در تریبون های مختلف گفته می شود، زیاد نیست و همین که احساس کنند مسئولان برای آنها و مشکلاتشان تلاش می کنند، صرف نظر از نتایج آن، رضایت خواهند داشت.

وزیر بهداشت ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی به دلیل حمایت از دولت یازدهم، ابراز امیدواری کرد که در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و دادن رای اعتماد به کابینه مطابق انتظار عمومی عمل کند تا تمام افراد پیشنهادی رای اعتماد بگیرند و به سرعت کار خود را آغاز کرده و از حمایت همه ارکان نظام بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه کار اجرایی سخت و بلکه بسیار سخت است، افزود: انجام کار اجرایی نیازمند کمک و حمایت های روحی و معنوی است و رسانه ها بخشی از این کمک هستند البته نباید انتظار داشته باشیم که رسانه ها فقط مدح کنند و اگر حرف یا اشکالی وجود دارد، نباید با فریاد گفته شود زیرا نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر مشکلات نیز می افزاید.

وزیر بهداشت تصریح کرد: در حوزه سلامت نیاز بسیار زیادی به کمک رسانه ها داریم و اگر کمک های رسانه در طول ۴ سال گذشته وجود نداشت، چنین رضایتمندی بین مردم از خدمات حوزه سلامت ایجاد نمی شد.

هاشمی گفت: امیدواریم که رسانه ها در جهت اجرای ماموریت اصلی ما که توانمندسازی مردم و افزایش دانش سلامت در راستای تغییر سبک زندگی برای ابتلای کمتر به بیماری ها و مطالبه گری از سایر دستگاه ها است، در سال های آینده نیز به وزارت بهداشت کمک کنند.

وی اظهار داشت: دعا کنید که بتوانیم خادم واقعی و سرباز صالح برای مردم و ایران باشیم. در حوزه سلامت هیچ محدودیت و تفاوتی در ارائه خدمات به افراد با هر گونه مذهب، نژاد و قومیتی وجود ندارد و وظیفه ما، خدمت کردن به مردم است و آرزو دارم که اگر در دولت دوازدهم پس از کسب رای اعتماد حاضر بوده و ۴ سال خدمت بی منت داشته باشم، در پایان دوره، من و تیم وزارت بهداشت، سهمی در ۱۵ میلیون نفری که رای ندادند داشته باشیم و بتوانیم افرادی که دلخور، بی تفاوت و ناامید هستند را امیدوار کنیم تا ملت ید واحد و همراه و همدل باشند و این، رمز بقای ایران و انقلاب و پیشرفت کشور است.

وزیر بهداشت یادآور شد: شغل شریف و خطیر خبرنگاری، شغل پیامبران است و در کنار ارزشمندی، اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا شامل آموختن، مطلع کردن و پیام رساندن است و باید به آن توجه کنیم و راه روشنگری راهی است که همه مصلحان تاریخ و اندیشمندان راستین پیموده اند و باید مانند آنها باشیم تا برای پیمودن این راه، ضمن برخورداری از سلامت کامل و تقوی و صداقت که بر دانش و تجربه ارجحیت دارد، برای ارتقای اخلاق، رعایت حقوق شهروندان و پرهیز از رفتارهای نامناسب در جامعه مثمر ثمر باشیم.

هاشمی تاکید کرد: همه ما باید پاسدار حرمت خبرنگاران باشیم و من نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان برادر شما، تقاضا دارم که حتما قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانید. البته خبرنگاران هم می توانند به دولت کمک کنند و هم مشکلاتی را ایجاد کنند البته خبرنگاران حوزه سلامت، یار و یارو مردم بودند که سپاسگزار آنها هستیم.