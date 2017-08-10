تاسیس رشته های جدید در دانشگاه فنی و حرفه ای به کمک خیرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، اولین جلسه هیات موسس خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور دکتر ناصر شمس ریاست دانشگاه در اتاق شورا برگزار شد.

رئیس دانشگاه فنی حرفه ای گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای با قدمت ۴۶ سال هنوز شناخته شده نیست ولی این دانشگاه می تواند مشکل شغل و بیکاری را حل کند و حضور خیرین در این امر بسیار کارگشا است.

وی گفت: ما به دنبال ایجاد یک بستر ارزشمند در دانشگاه هستیم که عاملی برای ایجاد تحولات بیشتر باشد. ما علاوه بر قدر شناسی و پاسداشت تلاشهای خیرین خواستار همراهی آنها جهت ایجاد و تقویت این بستر هستیم.

وی با بیان پیشنهادی خاطر نشان کرد: در راستای ارج نهادن به خیرین و کارآفرینان این دانشگاه ظرفیت ثبت خاطرات آنها پتانسیل تبدیل به یک کتاب ارزشمند را دارد. از طرفی این دانشگاه ظرفیت تاسیس رشته های جدید را نیز دارد که خیرین در این امر می توانند ما را همراهی کنند.

شمس خاطر نشان کرد: اگر بنیاد خیرین حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای تاسیس شود می تواند تحول بزرگی در ساخت و ساز فرهنگی در کشور ایجاد کند.

درادامه این نشست، مهاجرانی معاون آموزشی دانشگاه فنی حرفه ای گفت: فعالیت های خیرین ممکن است با معیارهای عقلی قابل تحلیل نباشد اما در این میان عشق الهی و نوعدوستی این بزرگواران است که در این مسیر نورانی برای گره گشایی گام برمی دارند. از برکات اولیه این نشست، بورسیه تحصیلی ۱۶۵ نفر از دانشجویان برتر دانشگاه توسط مهندس جمیلی را می توان نام برد.

در ادامه صباحی رئیس بنیاد خیرین دانشگاه فنی حرفه ای با اشاره به ویژگی های شاخص دانشگاه فنی و حرفه ای بیان کرد: با توجه به اینکه دانشگاهها در ابتدا آموزش محور بودند و نسل دوم دانشگاهها پژوهش محور و هم اکنون نسل سوم دانشگاهها دانشگاههای کارآفرین هستند، ماموریت دانشگاه فنی و حرفه ای با جایگاه ویژه خود در کشور که شامل ۱۷۳ واحد در ۹۰ نقطه کشور است به راحتی می تواند علم و فن را به ثروت تبدیل کند که این امر با تربیت تکنسین ماهر اتفاق می افتد.

وی افزود: دغدغه و هدف اصلی این بنیاد اشتغال زایی جوانان است که با همکاری خیرین به این هدف خواهیم رسید.