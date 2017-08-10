نفت آبادان نقاط قوت زیادی دارد/به بازی با سپاهان فکر نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری ظهر امروز در نشست خبری پیش از بازی با تیم صنعت نفت آبادان ابراز امیدواری کرد که روند موفققیت تیم خود را بتواند حفظ کند.



وی افزود: خوشحالم بار دیگر به آبادان آمدم. امیدوارم فردا شاهد بازی خوبی باشیم و هر تیمی که لیاقتش را داشته باشد به نتیجه دلخواه برسد.



مهاجری عنوان کرد: تمرینات خوبی در هفته گذشته انجام دادیم و نقاط ضعف و قوت نفت را شناسایی کرده ایم. به غیر از بابک حاتمی که غایب دیدار فردا است،تمامی نفرات خود را در اختیار داریم.



سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد تصریح کرد: صنعت نفت نقاط قوت زیادی دارد. این تیم اگر تمرکز خود را حفظ کند به طور قطع در ادامه لیگ نتایج خوبی کسی می کند. نتیجه هفته گذشته ما مقابل سپاهان غیر قابل پیش بینی بود و به آن فکر نمی کنیم.



مهاجری در خصوص عدم استفاده از استادیوم امام رضا (ع)گفت: ما تمایل داریم همانند زائران امام رضا که در مشهد به خوبی پذیرایی می شوند بتوانیم از تیمهای فوتبالی که به مشهد می آیند به خوبی در این استادیوم مدرن پذیرایی کنیم. از مسئولان می خواهم که شرایط را برای بازی در این استادیوم فراهم کنند.



به گزارش خبرنگار مهر، از هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور، فردا دو تیم صنعت نفت ابادان و پدیده مشهد از ساعت۲۱ در استادیوم تختی این ابادان به مصاف هم خواهند رفت.