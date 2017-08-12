لوازم تحریر و مدالهای «مریم میرزاخانی» به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود و گرامیداشت یاد و خاطره مریم میرزاخانی نابغه ریاضی ایرانی که ماه گذشته براثر بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت، بعدازظهر ۵ شنبه ۲۶ مردادماه جاری از ساعت ۱۷ تا ۱۹ ، در سالن جلال آل احمد شهرستان طالقان برگزار می شود.

در این مراسم که توسط مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد طالقان برگزار می شود، علاوه بر خانواده مریم میرزاخانی، مسئولان منطقه، رئیس مدرسه فرزانگان محل تحصیل وی، همکلاسی های دوران تحصیل و جمعی از فرهیختگان حضور خواهند داشت.

قرار است همزمان با این مراسم، نمایشگاهی از وسائل شخصی مریم میرزاخانی شامل لوازم التحریر دوران تحصیل وی و مدالهای علمی که دریافت کرده است، در معرض بازدید عموم قرار گیرد.

روز گذشته نیز مراسم یادبود این نابغه علمی در تهران و با حضور علی ربیعی وزیر کار و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد.