سعی بر ارتقاء سطح روابط لوکزامبورگ با ایران داریم

به گزارش خبرنگارمهر، سفیر لوکزامبورگ پیش از ظهر شنبه در حاشیه حضور در حرم مطهر امام راحل(ره) در جمع خبرنگاران گفت: ایران مردمی میهمان نواز و متحد دارد و تمام سعی ما این است که سطح روابط لوکزامبورگ با ایران را ارتقاء دهیم.

وی سپس به شخصیت امام خمینی(ره) اشاره و اضافه کرد: بنده همواره علاقمند به حضور در حرم مطهر امام راحل بودم که امروز این امر محقق شد.

سفیر لوکزامبورگ گفت: امام خمینی(ره) در برابر زورگویان عالم ایستاد و فریاد حق و حقیقت خواهی را در جهان سر داد.

بر اساس این گزارش سفیر لوکزامبورگ با حضور در مرقد مطهر امام راحل(ره) با اهدای تاج گل نسبت به مقام شامخ بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران ادای احترام کرد.

لوکزامبورگ، کشور کوچکی در شمال اروپا است که با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد.