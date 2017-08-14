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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

۱۶۰ مددجوی البرزی به عتبات عالیات اعزام شدند

۱۶۰ مددجوی البرزی به عتبات عالیات اعزام شدند

کرج - معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان البرز از اعزام ۱۶۰ مددجوی البرزی به عتبات عالیات خبر داد.

حسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه توجه به تقویت بنیه معنوی و فرهنگی جامعه هدف یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این نهاد است، گفت: رقمی معادل ۱۶۰ میلیون تومان برای اعزام چهار کاروان ۴۰ نفری مددجویی به اماکن زیارتی کشور عراق در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و سامرا هزینه شده است .

وی افزود: ۱۶۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد البرز با تأمین هزینه سفر از محل مشارکت خیران و ردیف اعتبارات فرهنگی کمیته امداد به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند .

رجبی تأکید کرد: کمیته امداد در کنار اجرای سایر طرح‌های فقرزدایی که به‌منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای رفع مشکلات معیشتی نیازمندان انجام می‌شود، ضمن تعامل با خیران و در قالب طرح «شوق زیارت» کمک‌های مشخصی را نیز برای اعزام فقرا به اماکن زیارتی جذب می‌کند .

معاون امور فرهنگی کمیته امداد البرز گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده همه مددجویان کهن‌سال و خانواده‌هایی که تاکنون به زیارت امام رضا (ع) مشرف نشده‌اند و یا سال‌های متمادی از زیارت قبلی آنان می‌گذرد با تعیین اولویت به مشهد مقدس اعزام می‌شوند .

وی هدف از برگزاری اردوهای زیارتی را آشنایی با سیره عملی و سجایای اخلاقی ائمه اطهار (ع) و تقویت ارزش‌ها و باورهای دینی مددجویان عنوان کرد و یادآور شد: توانمندسازی فرهنگی و توانمندسازی اقتصادی در این نهاد به‌طور هم‌زمان موردتوجه قرار می‌گیرد .

کد مطلب 4058531

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