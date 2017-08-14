۱۶۰ مددجوی البرزی به عتبات عالیات اعزام شدند

حسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه توجه به تقویت بنیه معنوی و فرهنگی جامعه هدف یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این نهاد است، گفت: رقمی معادل ۱۶۰ میلیون تومان برای اعزام چهار کاروان ۴۰ نفری مددجویی به اماکن زیارتی کشور عراق در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و سامرا هزینه شده است .

وی افزود: ۱۶۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد البرز با تأمین هزینه سفر از محل مشارکت خیران و ردیف اعتبارات فرهنگی کمیته امداد به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند .

رجبی تأکید کرد: کمیته امداد در کنار اجرای سایر طرح‌های فقرزدایی که به‌منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای رفع مشکلات معیشتی نیازمندان انجام می‌شود، ضمن تعامل با خیران و در قالب طرح «شوق زیارت» کمک‌های مشخصی را نیز برای اعزام فقرا به اماکن زیارتی جذب می‌کند .

معاون امور فرهنگی کمیته امداد البرز گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده همه مددجویان کهن‌سال و خانواده‌هایی که تاکنون به زیارت امام رضا (ع) مشرف نشده‌اند و یا سال‌های متمادی از زیارت قبلی آنان می‌گذرد با تعیین اولویت به مشهد مقدس اعزام می‌شوند .

وی هدف از برگزاری اردوهای زیارتی را آشنایی با سیره عملی و سجایای اخلاقی ائمه اطهار (ع) و تقویت ارزش‌ها و باورهای دینی مددجویان عنوان کرد و یادآور شد: توانمندسازی فرهنگی و توانمندسازی اقتصادی در این نهاد به‌طور هم‌زمان موردتوجه قرار می‌گیرد .