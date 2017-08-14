رشد ۸۰ درصدی در حوزه صادرات گمرک زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با بیان اینکه در چهارماه نخست سال جاری ۹۰ میلیون صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۰ درصدی دارد، اظهار کرد: میزان واردات از گمرک زنجان ۱۱۵ میلیون دلار بوده که ۲۶ درصد رشد را نشان می دهد.

وی به درآمدهای گمرک زنجان اشاره کرد و افزود: میزان درآمدهای گمرک زنجان در چهار ماه نخست سال جاری ۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که این میزان در سال گذشته ۳۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

مدیرکل گمرک استان زنجان به وضعیت تشریفات گمرکی در گمرک زنجان اشاره کرد و یادآور شد: تشریفات گمرکی در گمرک زنجان برای بخش واردات کم تر از یک روز و برای صادرات کم تر از یک ساعت بوده و مطابق دستورالعمل های ابلاغی این میزان کاهش نیز خواهد یافت و در بخش صادرات به صفر نزدیک می‌شویم.

احمدی با اشاره به چند قلم کالای مهم صادراتی استان، تاکید کرد: شمش روی، انوع کاغذ، سرب، محصولات غذایی، پوشک بچه، محصولات پلاستیک، ترانسفورماتور، الیاف مصنوعی از جمله کالاهای با ارزش ریالی بالای صادراتی گمرک زنجان محسوب می شوند.

مدیرکل گمرک استان زنجان به وضعیت صادرات و واردات گمرک زنجان در چهارماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری شاهد رشد ۸۰ درصدی صادرات گمرک زنجان هستیم.

احمدی همچنین به برنامه های توسعه ای گمرک زنجان اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه محوطه گمرک، ساخت انبارها، ایجاد باسکول جدید، افزایش میزان کالاهای ورودی و خروجی گمرک با زمینه سازی شرایط مورد نیاز و تردد حمل و نقل در گمرک زنجان در دستور کار خواهد بود.

وی به تعداد گمرکات کشور و رتبه گمرک زنجان اشاره کرد و یادآور شد: ۱۰۸ گمرک رسمی در کشور وجود دارد که رتبه استان زنجان در بخش صادرات ۲۲ کشور و د بخش واردات ۱۹ است که این رتبه ها در سال گذشته به ترتیب ۳۳ و ۲۶ بوده است.