فاصله شمال و جنوب شهر شیراز از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدی حقدل بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: مهلت قانونی شورای چهارم براساس مصوبه مجلس طی هفته آینده به پایان می رسد، هرچند که باید در عرصه خدمت گذاری شوراها چهار سال کامل گردد، اما بحثی نیست. وی ادامه داد: آنچه مهم است این است که امروز یکی از بزرگترین دستاوردهای شورا عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص رعایت عدالت اجتماعی می باشد که شورای چهارم به خوبی این مهم را اجرایی کرد.

رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: شورای چهارم در جهت رعایت عدالت اجتماعی در شهر شیراز، فاصله شمال و جنوب شهر را کم و زیرساخت ها را درجنوب شهرتقویت کرد، به واسطه تصمیمات مدبرانه شورا و تلاش جهادی شهرداری شیراز میل به ماندن مردم درجنوب شهر تقویت شد و در مدت این چهار سال اتوبان ها، بلوارها، خیابان ها، زیرگذرها و روگذرها، فرهنگسراها، سالن های ورزشی، قرائت خانه ها، پارک ها و فضای سبز بسیاری را در مناطق جنوب شهر احداث کردیم.

حق دل یادآورشد: همچنین خط ۲ قطار شهری را از جنوبی ترین نقطه آغاز کردیم به طوری که امروز دیگر، مردم جنوب شهر امیدشان این نیست که به شمال شهر مهاجرت کنند و علاقمند به ماندن در مناطق جنوبی شهر شده اند و این از ثمرات انقلاب اسلامی ایران و فعالیت نظام شورایی می باشد.

وی تصریح کرد: خدمت رسانی شوراها در حیطه تصویب مصوبات اصولی و نظارت بر عملکرد شهرداریها و اولویت دادن به بحث عدالت اجتماعی منشا موفقیت های شوراها تاکنون بوده است که به عنوان نمونه در قبل از شورای چهارم بزرگترین پارک شهر شیراز- پارک آزادی- ۱۹ هزار هکتار بود در حالیکه در هفته گذشته در منطقه دراک، پارک ۵۸۰ هکتار ی افتتاح شده است.

وی ادامه داد: تجهیز و تکمیل این پارک اتفاق مبارکی است برای غنی سازی اوقات فراغت مردم که موجب محقق شدن رویاهای آنان در این زمینه خواهد شد.