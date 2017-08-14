برخورد با اخلالگران در بازار/ کارمزد معاملات بورس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در اختتامیه جشنواره بورس و رسانه گفت:تسریع در صدور مجوزها و تسهیل اعطای آن، از سوی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت که سیگنال آن را رسانه ها به سازمان ارایه دادند؛ ضمن اینکه بنا بر مصوبه شورای عالی بورس، کارمزد سازمان بورس از هشت ده هزارم به شش ده هزارم کاهش یافته است؛ همچنین کاهش کارمزد معاملات برای راه اندازی معاملات الگوریتمی لازم است.

وی به بحث بوک بیلدینگ اشاره کرد و افزود: عده ای در نامه ای اعلام کردند که عرضه های اولیه با مشکل مواجه است و بنابراین عرضه های اولیه در بازار سرمایه اصلاح و فواید آن نصیب همه شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برخی شرکتها مشکل افزایش سرمایه داشتند که مشکلات آنها حل شد و بنابراین با پیام رسانه کار به بهترین شکل پیش رفت؛ ضمن اینکه نماد دو نیز حذف شد و رنج زدن و رنج کشیدن نیز اصلاح شد. راه اندازی سامانه رصد فعالیت ها از سوی سازمان در دستور کار قرار گرفته که سامانه پیامکی هم روی آن نصب می شود. این خود نمونه ای از رسانه است.

وی تصریح کرد: رسانه کنترل کننده قدرت، مقامات و مردم عادی است و می تواند شفافیت و افزایش مطالبه گری را دنبال کند؛ این در حالی است که رسانه در حوزه شفافیت به خوبی ورود کرده و حساسیت ایجاد می کند.

به گفته محمدی، برای بازار سرمایه سه کارکرد از جمله انتخاب صحیح اطلاعات، فرهنگ سازی و کمک به شفافیت است؛ ضمن اینکه در عدالت اطلاعاتی، رسانه ها نقش مهمی دارند و در حالتی که شرکتی اطلاعات را افشا نمی کند؛ سازمان بورس وارد عمل می شود و البته رسانه ها از او حمایت می کنند.

وی گفت: دستورالعمل بازگشایی نمادها تهیه شده و تا دو هفته دیگر ابلاغ می شود؛ همچنین اصلاحیه بازار سرمایه نیز تا یکماه دیگر به شورای عالی بورس ارسال می شود.