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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۷

تهدید حزب الله لبنان توسط وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی

تهدید حزب الله لبنان توسط وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی

وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی درخصوص تهدیدهای رهبر حزب الله لبنان، به این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی پس از تهدیدهای «سید حسن نصرالله» رهبر حزب الله لبنان به لبنان هشدار داد.

«نفتلی بنت» یکی از اعضای کابینه امنیتی رژیم اسرائیل، اعلام کرد که هرگونه حمله ای که در آینده حزب الله انجام دهد به عنوان اعلام جنگ توسط دولت لبنان تلقی می شود.

وی تهدید کرد که در جنگ آینده با حزب الله لبنان، اسرائیل به طور هدفمند عمل نخواهد کرد و همه چیز را از بین خواهد برد.

بنت این سخنان را در واکنش به صحبت های اخیر سید حسن نصرالله که گفته بود هر نیروی اسرائیلی که وارد لبنان شود را از بین می بریم، اعلام کرد.

در جنگ ۲۰۰۶ رژیم صهیونیستی علیه حزب الله که ۳۳ روز به طول انجامید بیش از ۴۰۰۰ موشک حزب الله به سرزمین های اشغالی اصابت کرد.

کد مطلب 4059221

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