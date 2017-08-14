به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر حسینی عصر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: رسانه‌ها عامل پویایی و حرکت جامعه هستند و جایی که رسانه محدود است جامعه نیز محدود است؛ از نقد منصفانه استقبال نیز می‌کنیم.

وی با بیان اینکه صنعت و معدن متولی ۴۳ درصد از اشتغال جامعه است و در جم ۱۵ واحد صنعتی داریم افزود: متاسفانه نهادهای اجرایی بزرگترین مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان جم اضافه کرد: جم دارای شرایط بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری است اما این امر به‌خاطر سنگ‌اندازی برخی نهادهای دولتی تا کنون آنطور که باید و شاید انجام نشده است.

حسینی یادآور شد: در تمام دنیا از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار استقبال می‌کنند اما متاسفانه در جم بیشتر زمینه را برای فرار سرمایه‌گذار فراهم می‌کنند تا جذب آن.

وی ادامه داد: لازم است مسئولان مربوطه تغییری در نگرش خود ایجاد کنند؛ تا زمانی که یک پنجره واحد نداشته باشیم سرمایه گذاری اتفاق نمی‌افتد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان جم با بیان اینکه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید بالاست ادامه داد: باید زیرساخت هایی برای بخش تولید فراهم کنیم که هزینه‌های اجرایی کار کمتر شود و میل به سرمایه‌گذاری بیشتر شود.

وی اضافه کرد: به همین منظور دو مکان را برای ناحیه صنعتی جم معرفی کرده‌ایم که امید است تا قبل از پایان سال کلنگ ناحیه صنعتی جم زده شود.

حسینی در خصوص وضعیت سنگ‌شکن‌های ریز نیز افزود: در سال‌های گذشته تعدادی مجوز سنگ شکن برای جم از طرف دفتر فنی استانداری صادر شده و طبق نقشه هرکدام از آنها محدوده بهره‌برداری و عمق برداشت دارند که عمق برداشت برای همه طبق قانون ۱.۵ متر است و محدوده‌ها هم بنا به ظرفیت سنگ‌شکن تعیین می‌شوند.

وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل وجود معترضین محلی و اعتراضات منابع آب پهنه بهره‌برداری آنها کوچکتر شده است به همین خاطر اثرات زیان بار آن‌ها بیشتر به چشم می‌آید

حسینی گفت: برای مثال سنگ‌شکنی با محدوده بهره برداری ۹۰ کیلومتری فقط از ۲۰ کیلومتر آن استفاده می‌کند که خواه ناخواه آثار زیست محیطی بیشتری به بار می‌آورد.

وی اضافه کرد: در تلاش هستیم کم کم سنگ‌شکن‌ها را به سمت معادن کوهی سوق دهیم تا اثرات تخریبی کمتری بر رودخانه‌ها داشته باشند.