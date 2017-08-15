مراسم تشییع شهید مدافع حرم «خوش محمدی» در گرگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی خوش محمدی پاسدار باز نشسته تیپ ۴۵ جواد الائمه که در بمباران جنگنده های امریکایی در مرز عراق و سوریه به شهادت رسید، ظهر چهارشنبه وارد گرگان می شود.

مراسم استقبال از این شهید مدافع حرم ظهر چهارشنبه در میدان بسیج گرگان انجام می شود.

همچنین، مراسم وداع با این شهید مدافع حرم عصر چهارشنبه هم زمان با نماز مغرب و اشاء در امام زاده عبدالله گرگان برگزار می شود.

پیکر پاک شهید خوش محمدی، صبح پنجشنبه از مقابل معراج الشهدا سپاه گرگان به سمت امام زاده عبدالله تشییع می شود.

آخرین سمت شهید خوش محمدی معاون هماهنگ کننده تیپ ۴۵ و تخریب چی حرفه ای بود. این شهید از دی ماه سال گذشته چندین بار داوطلبانه به سوریه اعزام شد.

شهید مصطفی خوش محمدی دارای دو دختر و یک پسر بود. وی اهل چالوس اما ساکن گرگان بود.