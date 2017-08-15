گزارش آزادی های مذهبی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،«رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امروز در مراسم انتشار گزارش آزادی های مذهبی وزارت خارجه این کشور برابر خبرنگاران مدعی شد که کشورش کسانی را که می خواهند منطبق بر دین خودشان زندگی کنند را نمایندگی خواهد کرد.



بنا بر فیلم منتشر شده از این مراسم در صفحه توئیتر این وزیر آمریکایی نام ایران در میان ۱۶ کشوری آمده که آمریکایی‌ها مدعی نگرانی ویژه در خصوص آزادی‌های مذهبی در آنها شده‌اند، آمده است.

در این گزارش ایران به نقض سیستماتیک و چشمگیر آزادی های مذهبی در سال ۲۰۱۶ متهم شده است.

همچنین در این گزارش با متهم کردن نظام ایران به اقدامات یهود ستیزانه ادعا شده است که شمار زندانیان اقلیت های مذهبی از زمان روی کارآمدن حسن روحانی در ایران افزایش یافته است.



این ۱۶ کشور عبارتند از ایران، برمه، جمهوری آفریقای مرکزی، چین، اریتره، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام.

