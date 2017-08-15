پیروزی های اخیر جبهه مقاومت نوید دهنده پایان داعش صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی شمخانی» دبیر شورای امنیت ملی در گفتگو با پایگاه خبری العهد لبنان گفت: مقاومت اسلامی در سال ۲۰۰۶ با اتکاء به ایمان و رشادت رزمندگان شهادت طلب خود افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را به سخره گرفت و نشان داد که فرزندان امت اسلامی می توانند هر لحظه که اراده کنندبا سلاح ایمان و جهاد مجهز ترین ارتشهای جهان را به خاک مذلت نشانده و از کیان خود در برابرمتجاوزین دفاع کنند.

دریابان شمخانی خلوص، صداقت، شجاعت، بینش و بصیرت سید حسن نصرالله را عاملی تعیین کننده در حرکت و نقش آفرینی حزب الله لبنان در ایجاد وحدت ملی در داخل لبنان و امنیت و آرامش در مرزهای این کشور توصیف کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پیروزی مقاومت اسلامی لبنان در جنگ ۳۳ روزه الهام بخش مقاومت مردم و گروه های مبارز فلسطین و به ویژه در جنگ های غزه نیز شده است.

امیر دریابان شمخانی با اشاره به اینکه امروز نیز حزب الله لبنان در نبرد با تروریستهای تکفیری توانسته است ضمن جلوگیری از نفوذ خشونت و ترور به لبنان ضربه های بزرگی را بر پیکره آنان وارد نماید.

وی افزود: نبرد اخیر عرسال نشان داد که عزم حزب الله برای پاک کردن منطقه از لوث تروریسم جدی بوده و از همه ظرفیتهای خود برای تقویت امنیت داخلی لبنان و مرزهای سوریه بهره خواهد برد.

وی نقش حزب الله لبنان در شکست گروه های تروریستی در سوریه و حفظ امنیت لبنان را بسیار مهم دانست و تصریح کرد؛ محبوبیت فراگیر حزب الله در جهان اسلام و کشورهای عربی موجب خشم رژیم صهیونیستی و مزدوران آن شده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ایران گفت؛ حزب الله توانست در کنار ارتش لبنان از شکل گیری فتنه تروریسم در این کشور ومتزلزل سازی امنیت سرزمینی و اجتماعی لبنان در برابرخطر شوم تروریسم جلو گیری نماید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود؛ جمهوری اسلامی ایران به حمایت خود از مقاومت و کشورهایی که در خط اول مبارزه با تروریسم حضور دارند با قدرت ادامه خواهد.

علی شمخانی درباره اخبار منتشره درباره حضور هلی کوپترهای امریکایی در مناطق تحت اشغال داعش و همچنین اقدام اخیر امریکایی ها در بمباران مواضع نیروهای مردمی در مرز سوریه، ضمن انتقاد از رفتارهای دوگانه امریکا در موضوع مبارزه با تروریسم گفت: متاسفانه آمریکایی در ادامه روند دوگانه خود دست به اقداماتی می زنند که نه تنها نفی کننده ادعاهای آنان در موضوع مبارزه با تروریسم است بلکه نشان می دهد با سیاست های اعمالی خود همچنان حامی اصلی ترویستم در منطقه هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت پیروزی های اخیر جبهه مقاومت که با تقدیم شهدای گرانقدری حاصل شده ،نوید دهنده نزدیک شدن پایان عمر پروژه غربی-عبری - عربی و نابودی داعش صهیونیستی در منطقه بوده و به زودی امنیت و ثبات در غرب آسیا برقرار خواهد شد.