بحرین: اظهارات تیلرسون نامناسب و بر اساس اطلاعات غیرواقعی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، وزارت خارجه بحرین در واکنش به گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی های مذهبی اعلام کرد که سخنان «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا درباره بحرین، نامناسب بود و نشان داد که حاصل سوء فهم عمیق واقعیت هاست و بر اساس اطلاعات غیر واقعی مطرح شده است.

وزرات خارجه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تاریخ این کشور سرشار از همزیستی مسالمت آمیز و انسجام مذهبی است و همه بحرینی ها از مذاهب و ادیان مختلف از جمله شیعیان در خدمت این کشور بوده و هنوز هم در قالب وزیر، نمایندگان، قضات، خبرنگاران، چهره های دانشگاهی و دیپلماتیک و حتی نیروهای نظامی در وزارت کشور و وزارت دفاع در حال خدمت هستند و منافع ملی را بر دیگر موضوعات مقدم می دانند.

این بیانیه مدعی شده که روند بازداشت افراد فقط بعد از تحقیقات کامل درباره اقدامات مجرمانه آنها آغاز می شود و بر اساس قانون اساسی بحرین این کشور بدون توجه به نژاد و جنسیت خدمات لازم را به همه ارائه می دهد.

در حالی که در طی چندسال گذشته هزاران شهروند بحرینی به جرم مخالفت با سیاست های آل خلیفه به زندان افتاده و ده ها نفر نیز جان خود را از دست داده اند وزارت خارجه بحرین ادعا می کند که بهتر است واشنگتن پیش از اظهار نظر در این خصوص با بحرین و به صورت رسمی ارتباط بگیرد و در خصوص این موضوعات اطلاعات کسب کند.

در گزارش وزارت خارجه آمریکا در خصوص نقض آزادی های مذهبی، تیلرسون اعلام کرد که واشنگتن از نقض آزادی های دینی و مذهبی در بحرین نگران است.