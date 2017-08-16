تندباد به شبکه برق گچساران خسارت سنگین زد/شبکه برق پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالرحیم رحیمی، فرماندار گچساران در این زمینه گفت: به‌دنبال تندبادهای شدیدی که روز گذشته سه شنبه بیست و چهارم مردادماه اتفاق افتاد متاسفانه خسارات فراوانی به شبکه های توزیع نیروی برق در شهرستان گچساران وارد شده است.

وی مسیراصلی این تندباد را محدوده فرودگاه شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران و برخی روستاهای اطراف این شهر عنوان و اظهارداشت: بسیاری از درختان در این مسیر از ریشه کنده شده و از سویی برخی از پایه های برق در این مسیر نیز سقوط کرده اند.

فرماندار گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از زمان وقوع تندباد تاکنون اکیپ های مختلفی از نیروهای امدادی بویژه نیروهای خدمات رسان برق ناحیه این شهرستان درحال فعالیت بوده که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

رحیمی از برقدار بودن تمامی مشترکین برق در شهرستان گچساران خبرداد و یادآورشد: تندباد دیروز علاوه بر واردکردن خسارت های فراوان به شبکه های برق، خسارت های فراوان دیگری نیز به برخی تاسیسات در این شهرستان وارد کرده است.

وی گفت: دیوار فنسی فرودگاه تخریب و کانتینرهای استراحت مجاور فرودگاه دوگنبدان نیز در فاصله های دورتری پرت شده و خسارت های فراوانی نیز منازل مسکونی روستایی در برخی از روستاهای گچساران وارد شده است.

فرماندار گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، بیشترین خسارت وارده تندباد روز گذشته را مربوط به شبکه های برق این شهرستان ذکر و یادآورشد: خسارت جانی نداشته و از مردم می خواهیم تا پایان هفته مراقبت های لازم را انجام دهند.