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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

اخبار ضد و نقیض از سقوط مجدد «میرزا اولنگ» به دست طالبان

اخبار ضد و نقیض از سقوط مجدد «میرزا اولنگ» به دست طالبان

مقامات محلی در ولایت «سرپل» افغانستان اعلام کردند که روستای میرزااولنگ شب گذشته و طی درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان بار دیگر سقوط کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «نورآقا نوری» عضو شورای ولایتی سرپل گفت که پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی افغانستان از میرزا اولنگ، شورشیان چندین پایگاه را تصرف کرده و کنترل این منطقه را به دست گرفتند.

در همین حال «نصرت‌الله جمشیدی» سخنگوی قول پایگاه ۲۰۹ «شاهین» افغانستان گفت که سقوط مجدد میرزا اولنگ «کذب محض» است و هم‌اکنون نیروهای امنیتی در این منطقه حضور فعال دارند.

وی افزود، نیروهای ارتش افغانستان آمادگی دفاع برای هر گونه حمله دشمن را دارد.

لازم به ذکر است که که حدود ۱۲ روز قبل نیروهای داعش و طالبان میرزااولنگ را تصرف کردند و سپس دست به کشتار جمعی افراد غیر نظامی زدند.

کد مطلب 4060933

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