به گزارش خربگزاری مهر به نقل از تلگراف، در واکنش به نحوه برخورد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با حوادث شهر «شارلوتسویل» واقعه در ایالت «ویرجینیا»، نخست وزیر انگلیس امروز در اظهاراتی اعلام کرد که وی وظیفه داشت دیدگاه های راست گرایان افراطی در این حادثه خشونت بار را محکوم کند.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس در این باره گفت: من میان آنهایی که دیدگاههای فاشیستی را رواج می دهند و آنهایی که با این دیدگاهها مخالفت می کنند هیچ تناسبی نمی بینم.

نخست وزیر انگلیس در ادامه تصریح کرد: به نظرم مهم است تمام کسانی که در مسندهای مسئولیت قرار دارند، در هرکجا که دیدگاه های افراطی را دیدند؛ به محکوم کردن آن ها بپردازند.

لازم به ذکر است، در روزهای گذشته خشونت های افراط گرایان، شهر «شارلوتسویل» واقعه در ایالت «ویرجینیا» را به آشوب کشاند و خودداری ترامپ از محکوم کردن مناسب اقدامات سفیدپوستان افراطی در ماجرای این ناآرامی ها انتقادهای فراوانی را چه در داخل و چه در خارج از این کشور علیه وی به وجود آورد.