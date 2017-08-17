۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۲

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

آغاز فعالیت پایگاه پژوهشی بافت تاریخی دهدشت/افتتاح موزه یاسوج

یاسوج- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پایگاه پژوهشی بافت تاریخی  دهدشت راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با راه اندازی این پایگاه،  بافت تاریخی دهدشت دارای بودجه مستقل شده است.

باقری تصریح کرد: تلاش می شود تا پایان سال جاری و یا سال آینده راه اندازی دو پایگاه پژوهشی مربوط به بافت تاریخی دو منطقه دیگر عملیاتی شود.

باقری عنوان کرد: در راستای بیمه هنرمندان صنایع دستی اقدامات مناسبی انجام شده و هنرمندان باید با مراجعه به ادارات کل میراث فرهنگی در شهرستان ها نسبت به پیگیری بیمه اقدام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به موزه استان در شهر یاسوج گفت: این پروژه ۳ میلیارد تومان از محل سفر اعتبار دارد و اقدامات اساسی آن انجام شده است.

وی افزود: ساختمان و تاسیسات موزه آماده بهره برداری است و بعد از آن نسبت به تجهیز موزه اقدام می شود که با تامین اعتبار و تجهیز، این پروژه درآبان ماه به بهره برداری می رسد.

باقری با اشاره به میزان ورود گردشگر به استان گفت: طی سال گذشته ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر وارد استان شد.

وی افزود: در همین مدت زمانی ۲۰۰۰ گردشگر خارجی وارد استان شد که این میزان رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می دهد.

باقری همچنین از رشد ۷ برابری ورود  گردشگران خارجی به  استان نسبت به سال ۹۲ خبر داد.

