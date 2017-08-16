ملت ایران هویت و استقلال خود را در طول چهار دهه اثبات کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه زاده قائم مقام حوزه هنری کشور، شامگاه چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب ماموستا که در پاوه برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم مجموعه کتابهایی که در راستای حفظ ارزشهای انقلاب تدوین و تالیف شده، برای جوانان ما شرایطی را فراهم کنند که در این حوزه فعالیت داشته باشند و مملکت خود را سرافراز کنند.

قاسمی پور، مسئول دفتر ادبیات پایداری امور استان ها در تهران نیز در این مراسم اظهار داشت: مردم ما در طول این ۴۰ سال با این رشادت های خود هویت و استقلال خود را به ثبت رسانده اند.

وی افزود: با این خصوصیات و ویژگیها صفحات تاریخ را اگر ورق می زنیم شاهد ایستادگی و جانفشانی و مقاومت و تلاش‌هایی هستیم که امروز باید یاد آن رشادت ها را گرامی بداریم.

قاسمی پور گفت: ماموستا ملا قادر قادری از شخصیت هایی است که در طول این ۴۰ سال جان و مال خود را به خطر انداخته و پای این انقلاب ایستاده و من از نزدیک شاهد تلاش‌های ایشان بودم.