به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران عصر روز (چهارشنبه) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و در آن با اهدای تندیس‌های بلورین، سیمین و زرین، از برندگان بخش‌های مربوطه تقدیر شد. همچنین از «مدیران تعالی گر ارتباطی» تجلیل به عمل آمد و نشان مربوطه به افراد برتر اعطا شد.

هوشمند سفیدی، دبیر آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران در این مراسم بر لزوم دقت نظر وزرای دولت آتی در انتخاب مدیران روابط عمومی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه تاکید کرد و ۴ شاخص علم، تجربه، شخصیت و روحیه خدمت را برای تقویت تیم اطلاع رسانی دولت مورد توجه قرار داد.

بر اساس همین گزارش، «بارت. دی. وریس» رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی هم در پیامی به ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران، بر توسعه اثربخشی و سنجش آن در یک روابط عمومی سرآمد تأکید کرد.

همچنین رمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور در سخنانی از افزوده شدن یک «معاونت ریاست جمهوری» به ساختار دولت و انتخاب فردی به عنوان معاون اطلاع‌رسانی دولت از سوی رئیس جمهور در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته وی، وظیفه معاون اطلاع‌رسانی دولت ایجاد سازوکاری برای تبیین عملکرد روابط عمومی و خدمات ارائه شده به مردم است.

این مقام مسئول در وزارت کشور همچنین از استانداران به عنوان رئیس شورای روابط عمومی استان خواست تلاش ویژه‌ای کنند تا وضعیت سنتی و نگاه کهنه مسئولین آن استان به روابط عمومی تغییر کرده و این حوزه به‌روز شود.

در این مراسم حسین مهری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در سخنانی با بیان اینکه شیوه پیام‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی با روی کار آمدن رسانه‌های جدید تغییر یافته، گفت: تلاش روابط عمومی‌ها و سیستم‌های اطلاع‌رسانی باید استفاده هر چه بیشتر از این بستر باشد.

وی همچنین عنوان کرد: شرکت پست اخیراً تلاش کرده تا ضمن بهره‌مندی از سیستم‌های هوشمند از ساختارهای جدید استفاده بیشتری کند تا خدمات مطلوبی را در بستر IT به مردم ارائه دهد؛ امروز مردم از طریق بسترهای جدید فراهم‌شده شرکت پست، می‌توانند وضعیت مرسوله پستی خود را از طریق تلفن همراه از ابتدا تا انتها رصد کنند.