به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور جمعه ۲۷ مرداد برگزار می‌شود و تیم فوتسال آتلیه طهران قم در دیداری خانگی در قم پذیرای تیم مقاومت البرز است و به دنبال کسب ۳ امتیاز خواهد بود.

این مسابقه قرار است از ساعت ۱۹ روز جمعه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شود و آتلیه طهران، پس از پیروزی هفته گذشته برابر تیم همشهری خود، هیئت فوتبال قم به دنبال کسب یک پیروزی خانگی دیگر، این بار برابر مقاومت البرز است.

شاگردان سید وحید غیاثی در ۶ بازی گذشته خود ۱۱ امتیاز کسب کرده‌اند و در جمع تیم‌های بالای جدول هستند و امیدوارند با حفظ روند کنونی بتوانند خود در این منطقه از جدول حفظ کنند اما تیم مقاومت البرز با ۷ بازی ۵ امتیاز کسب کرده و در جمع تیم‌های قعر جدولی است.

شرایط تیم کرجی به گونه‌ای است که اگر روز جمعه در قم برابر آتلیه طهران قم بازنده باشد ممکن است تحت شرایط خاصی وارد منطقه سقوط جدول شود اما آتلیه طهران قم که یک بازی معوقه نیز از هفته اول دارد می‌خواهد فاصله خود را با صدرنشینان کاهش دهد.

سید وحید غیاثی سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران ابراز امیدواری کرده است روند رو به رشد آتلیه طهران قم در بازی با مقاومت البرز نیز ادامه پیدا کند و با مقایسه سطح کیفی و عملکرد دو تیم در هفته‌های اخیر، بخت تیم آتلیه طهران قم برابر غلبه بر مقاومت البرز به خصوص با توجه به میزبانی قمی‌ها، بیش از حریف ارزیابی می‌شود.

حسین صبوری مربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم نیز تاکید کرده است که آتلیه، حریف خود را دست کم نمی‌گیرد و آتلیه طهران با تمام قوا برای غلبه بر حریف خود پا به میدان خواهد گذاشت و به دنبال جمع کردن امتیازات مسابقات خانگی است.

سرخپوشان فوتسال قم که امسال، نخستین حضور خود در لیگ برتر فوتسال ایران را تجربه می‌کنند امیدوارند با سلاح همیشگی خود در قم یعنی حمایت و پشتیبانی تماشاگران قمی بتوانند روز سختی برای مقاومت البرز رقم بزنند.