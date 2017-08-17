آزادگان اسطوره ­های صبر، مقاومت و پشتوانه ­های محکم انقلاب‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه آیت‌الله حاجی‌زاده امام جمعه اهر در معیت معاون فرماندار، فرمانده سپاه و مسئول ایثارگران سپاه ناحیه اهر و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان به مناسبت 26 مردادماه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی از آزادگان سرافراز علی فتحی، اسماعیل نیک آذر، محمدحسین ابراهیم پور، ابراهیم قاسمی و خانواده آزاده متوفی امامعلی مهدی زاده دیدار و از ایثارگری‌ها و فداکاری‌های این عزیزان تجلیل و تکریم به عمل آورد.

آیت‌الله حاجی‌زاده امام جمعه اهر در این دیدارها با تبریک فرارسیدن این روز بزرگ و تاریخی به آزادگان و خانواده‌های محترم آنان گفت: بیست و ششم مردادماه یادآور بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی و روزی غرورآفرین و پر افتخار بوده که بر صفحات زرین انقلاب اسلامی ایران حک‌شده است.

امام جمعه اهر اظهار داشت: آزادگان در دوران طاقت‌فرسای اسارت با پیشه کردن صبر و استقامت به دشمنان ثابت گردند که رزمندگان اسلام در هر شرایطی صیانت از اسلام و ارزش‌های انقلاب را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه خود می‌دانند.

وی خاطرنشان کرد: آزادگان اسطوره‌های صبر، مقاومت و پایداری بوده و حضور آن‌ها در عرصه‌های مختلف، پشتوانه‌ای محکم برای نظام و انقلاب می‌باشد.

آیت‌الله حاجی‌زاده با تأکید بر اینکه تکریم از آزادگان، تعظیم در برابر ایثار و فداکاری این عزیزان می‌باشد گفت: گرامیداشت شأن و مقام آزادگان رسالت بزرگ جامعه است و این مهم نباید فراموش شود.

احمد ابراهیمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر نیز ضمن پاسداشت سلحشوری‌ها و فداکاری‌ها و تکریم جان‌فشانی‌های تمامی شهدای بزرگوار ، جانبازان غیور و آزادگان سرافراز از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در خصوص گرامیداشت این روز عزیز و نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی ایثار و شهادت خبر داد.