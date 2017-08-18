بهرام رضاییان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد مسابقه پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان اظهار داشت: بازی سختی بود و تیم صنعت نفت آبادان تیم قوی بود و سخت و محکم بازی می‌کرد و ما بد موقعی گل خوردیم.

وی اضافه کرد: ایمان داشتیم که بازیکنان تیم پارس جم همیشه کارهای سخت را به خوبی انجام می‌دهند و در آخر علاوه بر جبران گل خورده بازی را برنده شدند و نتیجه همان بود که ما می‌خواستیم.

مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی جم در مورد حضور رئیس کمیته مسابقات فوتبال در ورزشگاه جم بیان کرد: ایشان لطف دارند و در ورزشگاه تختی جم حضور پیدا می‌کنند و تا رسیدن به یک ورزشگاه استاندارد نقطه نظراتی داشتند که آن هم رفع می شود.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه شما در مورد بازی آتی تیم پارس جم در مقابل استقلال خوزستان چیست، گفت: تیم استقلال خوزستان تیم خوب و با انگیزه‌ای است ولی انشالله اتفاق خوب برای تیم پارس جم بیفتد.

رضاییان در مورد تماشاگران و هواداران تیم پارس جنوبی جم بیان کرد: از حضور پرشور تماشاگران با فرهنگ جمی تشکر می‌کنم و تماشگران مثل بازی‌های قبل تیم سنگ تمام گذاشتند.

وی تصریح کرد: هوادارنمان در این مسابقه با تشویق‌های خود باعث برد شدند و انتظار داریم هفته بعد نیز این تیم را تنها نگذارند و پرشورتر حضور پیدا کنند.