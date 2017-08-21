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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

رئیس هیأت والیبال گیلان خبر داد؛

دعوت از ۳ بانوی گیلانی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران

دعوت از ۳ بانوی گیلانی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران

رشت- رئیس هیأت والیبال گیلان از دعوت سه بانوی والیبالیست گیلانی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران خبرداد .

محسن خاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه بانوی نوجوان والیبالیست گیلانی به نام های الهه پورصالح، آیدا اسماعیلی و پارامیس خادمی به اردوی تیم ملی نوجوانان ایران دعوت شدند.

وی با اشاره به اینکه برای انتخاب این بازیکنان، سه گروه تشکیل داده شده بود، افزود: الهه پورصالح از گروه نخست که شامل ۴۰ بازیکن از ۱۲ استان کشور و آیدا اسماعیلی و پارامیس خادمی از گروه دوم به این اردو دعوت شده اند.

رئیس هیأت والیبال گیلان با بیان اینکه در گروه دوم نیز ۴۲ بازیکن حضور داشتند، گفت: استان گیلان در گروه سوم که با حضور ۲۲ بازیکن از سه استان کشور برگزار شد بازیکنی به عنوان نماینده نداشت.

خاکزاد در ادامه با اشاره به اینکه در مجموع اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان در سه گروه با حضور بیش از ۱۱۰ بازیکن زیر نظر میترا شعبانیان در کمپ تیم‌های ملی والیبال ایران برگزار شد، خاطرنشان کرد: نفرات منتخب برای حضور در تیم ملی نوجوانان به‌منظور شرکت در دوازدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا در اردوی تیم ملی حضور می یابند.

کد مطلب 4063931

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