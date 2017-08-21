رشد ۴۷ درصدی معاملات سرمایه گذاران خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، حمید روح بخش، گفت: طی ۴ ماهه نخست سال جاری، اشخاص حقوقی خارجی ۹۱ درصد از معاملات سرمایه گذاران خارجی را در اختیار داشته اند که در مقایسه با ۸۸ درصد در دوره مشابه سال قبل، حکایت از فعال تر شدن سرمایه گذاران حقوقی خارجی دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ارزش خرید و فروش سرمایه گذاران خارجی در ۴ ماهه اول ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است. مقایسه معاملات از نظر حجمی نشان می دهد که ۱۰۳ درصد حجم خرید و فروش آنها افزایش داشته است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی در ۳۶ صنعت بورس تهران حضور دارند و در پایان تیرماه ۹۶ نسبت به ابتدای سال، ۲ درصد کاهش در ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی مشاهده می شود؛ این در حالی است که در مقایسه ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال مشاهده می شود، سرمایه گذاران خارجی در ۲۰ صنعت افزایش ارزش دارایی داشته و در ۱۶ صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه بوده اند.

یادآوری می شود: نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران در آبان ماه ۷۳ صادر شد و تاکنون ۸۷۸ کد سهامداری برای سرمایه گذاران خارجی صادر شده است که از این تعداد، ۲۰۹ کد در اختیار سرمایه گذاران حقوقی خارجی است.