احیای سازمان ملی جوانان میراث جامانده از دولت یازدهم

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-ناصر جعفرزاده: با پایان یافتن عمر دولت یازدهم، عملا احیای سازمان ملی جوانان به به عنوان میراثی چهار ساله به دولت دوازدهم سپرده شد. مسعود سلطانی فر که روز گذشته برای دومین بار رای اعتماد نمایندگان مجلس را گرفت در همان روزهای آغازین وزارت در مهرماه ۹۵ از اراده خود برای تفکیک بحش جوانان از ورزش خبر داده بود. وعده ای که وزیر پیش از او هم بارها تکرار کرد اما در عمل شاهد هیچ اقدام موثری در این زمینه نبودیم.

قول سلطانی فر در حالی چندین ماه خاک خود که اردیبهشت ماه، وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم از اراده رئیس جمهور برای احیای سازمان ملی جوانان خبر داد و با این اعلام، تفکیک بخش جوانان از ورزش وارد فاز جدیدی شد. سلطانی فر در آن زمان گفت: با توجه به این مهم که برای حل مشکلات جوانان نیاز به همگرایی و هم افزایی همه دستگاه های ‏اجرایی وجود دارد و بر اساس گزارش هایی که به رئیس جمهور ارسال شد اراده دکتر روحانی احیای این سازمان به صورت ‏مستقل بود به همین دلیل رئیس جمهور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستور داد در وهله اول ساز و کارهای تشکیل ‏مجدد سازمان ملی جوانان را در اولویت کار خود قرار دهد تا تمرکز بیشتری برای حل مشکلات مختلف جوانان به وجود آید که ‏این می تواند خبر خوبی برای جوانان باشد.

تفکیک یک ضرورت مدیریتی برای آسیب ندیدن موضوعات جوانان

اگرچه ساز و کار احیای سازمان ملی جوانان به عنوان تنها راهگشای گره کور مشکلات جوانان به سازمان امور اداری و استخدامی سپرده شوده بود اما مسیر این احیا از راه دیگری پیگیری شد. لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه ای که در دولت های نهم و دهم تلفیق شده بودند به مجلس رفت تا در بخشی از آن جدایی بخش جوانان از ورزش هم دیده شود. موضوعی که در تیرماه رسانه ای شد و در ادامه چندین جلسه کمیسیونهای تخصصی مجلس برای بررسی لایحه تشکیل شد.

در همین روزها بود که محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان از تدبیر مسعود سلطانی فر در این مساله گفت و افزود: وزیر ورزش و جوانان با بررسی موضوع و شرایط بخش جوانان در وزارتخانه به طور کامل به این نتیجه رسید که تفکیک، یک ضرورت مدیریتی برای آسیب ندیدن موضوعات جوانان است. نباید تردید کرد که تصمیم رییس جمهور ریشه در نظر تخصصی و مدیریتی وزیر مستقیم موضوع دارد. وی گفت: از زمان اعلام احیای سازمان ملی جوانان توسط دکتر روحانی نیز، وزیر در کلیه جلسات با حمایت قاطع این تفکیک را دنبال کرده است.

دولت پیگیر احیای سازمان ملی جوانان نیست

در حالی که روند بررسی لایحه تفکیک بخش جوانان از ورزش به سرعت در حال انجام بود و مسئولان قول انجام تفکیک تا پیش از تشکیل کابینه دولت دوازدهم را می دانند و حتی این مساله در کمیسیون اجتماعی مجلس هم به تصویب رسیده بود، اما ناگهان برخی اظهارنظرها سبب دلسردی افرادی شد که به این تفکیک دل بسته بودند. برخی اظهارات از عدم پیگیری موضوع تفکیک بخش جوانان از سوی دولت خبر می داد و همزمان کمیسیون فرهنگی مجلس با احیای سازمان ملی جوانان مخالفت کرد تا این مساله در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

تعطیلی تابستانه مجلس به طور کل موضوع بررسی تفکیک بخش جوانان از ورزش را به فراموشی سپرد تا جایی که معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت «این تفکیک به تشکیل کابینه دوازدهم نخواهد رسید»؛ مسئله ای که در عمل هم شاهد آن بودیم. نخستین دستور کار مجلس پس از تعطیلات به تحلیف ریاست جمهوری اختصاص یافت و چند روز پس از آن فهرست وزاری دولت دوازدهم از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد. مجلس در کمیسیون های تخصصی درگیر بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی شد و در ادامه موضوع بررسی و رای اعتماد وزرا در دستور کار قرار گرفت.

آزمون صداقت وزیر ورزش و جوانان

حالا مسعود سلطانی فر که با رای نسبتا بالایی سکاندار هدایت بخش ورزش و جوانان کشور شده است بر سر راه آزمونی بزرگ قرار گرفته است. از سویی قول های مساعد و مکرر وی برای احیای سازمان ملی جوانان را هنوز کسی فراموش نکرده و از سوی دیگر وعده های وی برای به انجام رسیدن این وعده تا پیش از تشکیل کابینه دوازدهم، محقق نشده است. حال که مجلس از بررسی برنامه های وزرای دولت دوازدهم فارغ شده فرصت مناسبی است تا دولت به طور عام و وزارت ورزش و جوانان به طور خاص پیگیر مسئله احیای سازمان ملی جوانان باشد تا پس از سالها در حاشیه قرار گرفتن این بخش، جوانان بار دیگر صاحب خانه‌ای تخصصی برای پیگیری مطالبات و یافتن پاسخ برای مسائل خود باشند.