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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۳۱

از ۲۰ محقق زن کشور تجلیل شد؛

دانشیار دانشگاه یزد برگزیده اولین دوره جایزه ملی زنان در علم شد

دانشیار دانشگاه یزد برگزیده اولین دوره جایزه ملی زنان در علم شد

یزد ـ رویا دستجردی، دانشیار دانشگاه یزد به عنوان یکی از ۲۰ محقق زن کشور معرفی و از تلاش های وی در گروه فنی و مهندسی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در اولین دوره جایزه «زنان در علم» ۲۰ زن از سراسر کشور مورد تجلیل قرار گرفتند.

اعظم ایرجی‌زاده، افسانه صفوی، سیده زهرا بطحایی و هاجر ابراهیم نجف‌آبادی در گروه علوم پایه،‌ لیلا آزادبخت و طوبی غضنفری در گروه پزشکی، ماهرخ شایسته، زهرا رنجبر و رویا دستجردی در گروه فنی مهندسی، زیبا جمع‌زاد، زهرا امام‌جمعه، فاطمه سپیدکن و محبت محبی در گروه علوم کشاورزی، شمس‌السادات زاهدی و منیژه قهرودی در گروه علوم انسانی و مهناز شایسته‌فر در گروه هنر مورد قدردانی قرار گرفتند.

رویا دستجردی از دانشگاه یزد نیز در زمره زنان برگزیده  اولین دوره جایزه ملی زنان در علم بود که در مراسمی با حضور جمعی از چهره های علمی و فرهنگی کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

کد مطلب 4064791

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