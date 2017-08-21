شهر «چمتال» افغانستان از وجود طالبان پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «نصرت الله جمشیدی» سخنگوی قرارگاه ۲۰۹ «شاهین» افغانستان اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای امنیتی این کشور که از ۳ روز گذشته به این سو در شهر چمتال راه اندازی شده بود، این شهر به طور کامل از وجود عناصر طالبان پاکسازی شد.

به گفته وی درجریان این عملیات بیش از ۵۰ تن از طالبان کشته و زخمی شده و معاون والی نام نهاد این گروه برای چمتال نیز در میان زخمی‌ شدگان است.

جمشیدی همچنین گفت که ۳ تن از نیروهای امنیتی هم در جریان این عملیات زخمی شده‌اند.

این درحالی است که پیش از این «منیر فرهاد» سخنگوی والی بلخ به خبرگزاری افق گفته بود که در اثر اصابت یک خمپاره مخالفان دولت افغانستان بر قرارگاه نیروهای امنیتی این کشور ۵ سرباز امنیتی کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی‌ شده‌اند.