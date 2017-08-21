ثبت ملی چهارمین اثر تاریخی غیر منقول در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بنای تاریخی «کوشک کی ابول» واقع در شهرستان کهگیلویه به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست اثارملی کشور به ثبت رسیده است.

شفیعی گفت: این بنای تاریخی در دهستان طولیان بخش سوق از توابع شهرستان کهگیلویه واقع شده است.

وی افزود: بنای تاریخی «کوشک کی ابول» در جنوب روستای کوشک در تاریخ ۱۷خردادماه ۱۳۹۶ با انجام تشریفات قانونی با تلاش کارشناسان حوزه میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان با بیان اینکه این اثر تاریخی مربوط به دوره قاجار بوده است، افزود: کوشک کی ابول ۳۸مترعرض، ۲۲متر طول و دارای۶متر قطر است.

وی تصریح کرد:این اثر به دلیل اینکه در روستای کشوک بنا شده بود به همین نام نیز نام گذاری شده است.

شفیعی با بیان اینکه مصالح بکار رفته در این بنای تاریخی سنگ وگچ است ابراز داشت: با استفاده از سنگ وگچ دستکوب، مهارت های خاصی در بنای تاریخی کوشک کی ابول بکار رفته است که توجه هر بازدید کننده ای را به خود جلب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ، بعداز ثبت ملی بناهای تاریخی قلعه عزیزی، قلعه دیشموک و تپه کرد لاغری بناهای تاریخی کوشک کی ابول به عنوان چهارمین اثر تاریخی غیر منقول کهگیلویه وبویراحمد است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت می رسد