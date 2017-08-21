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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

تکریم شهروندان و حفظ سلامت کارکنان اولویت کاری پلیس

تکریم شهروندان و حفظ سلامت کارکنان اولویت کاری پلیس

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: پوشیدن لباس سربازی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افتخار بزرگی است که نصیب کارکنان نیروی انتظامی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری صبح امروز در آیین صبحگاه عمومی که با حضور یگان های نمونه در ستاد انتظامی سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: پوشیدن لباس مقدس سربازی در این نظام الهی افتخار بزرگی است که خداوند متعال نصیب مان کرده و این لباس ما را در زمره مجاهدان فی سبیل الله قرار داده است.

وی افزود: اگر ما به آیاتی که خداوند متعال در رابطه با جهاد نازل کرده توجه داشته باشیم، اهمیت خدمت خودمان را درک می کنیم  و به خدمت در نیروی انتظامی می بالیم.

وی بیان داشت: خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم خودش را خریدار معرفی و مومن را فروشنده و مورد معامله، جان و مال را که خودش به مومن عطا فرموده و سند این معامله را قرآن کریم، قرار داده است که این نشان از اهمیت کار مجاهدان در راه خدا می باشد که با جان و مال خود در راه خدا مبارزه می کنند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: باید شاکر خداوند سبحان باشیم که ما را در این مسیر قرار داد و با آنچه که در توان داریم در راه خدا حرکت کنیم و شما عزیزان مصداق بارز این حرکت الهی هستید که با تمام قوا  در راه برقراری امنیت تلاش می کنید.

وی با اشاره به اینکه ما در یک منطقه حساس و عملیاتی خدمت می کنیم اظهار داشت: باید در اجرای همه مأموریت ها و موضوعات انتظامی نگاه عملیاتی داشته باشیم و در عین حال با ظرافت خاصی با مردم و مراجعان برخورد کنیم چون تکریم شهروندان همواره در اولویت کاری پلیس قرار دارد.

سردار قنبری در ادامه بیان داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی این استان و بسترهای تهدیدی که در آن سوی مرزها وجود دارد، شما عزیزان با تلاش های شبانه روزی امنیت قابل توجه ای را ایجاد کرده اید و این امر مهم قابل ستایش است.

وی حفظ جان کارکنان را اولویت اول پلیس در انجام مأمویت ها خواند و گفت: با توجه به اینکه در فصل نقل و انتقالات قرار داریم باید به آموزش کارکنان جدیدالورود توجه کافی داشته و نسبت به تامین توان عملیاتی یگان ها تمهیدات لازم اندیشیده شود.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: باید با تعامل و همکاری ماموریت های محوله در این استان را با کمترین حادثه انجام دهیم تا بتوانیم خدمات انتظامی مضاعف را به مردم ارائه و عرصه را بر مخلان نظم و امنیت تنگ کنیم.

کد مطلب 4065004

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