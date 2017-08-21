تکریم شهروندان و حفظ سلامت کارکنان اولویت کاری پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری صبح امروز در آیین صبحگاه عمومی که با حضور یگان های نمونه در ستاد انتظامی سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: پوشیدن لباس مقدس سربازی در این نظام الهی افتخار بزرگی است که خداوند متعال نصیب مان کرده و این لباس ما را در زمره مجاهدان فی سبیل الله قرار داده است.

وی افزود: اگر ما به آیاتی که خداوند متعال در رابطه با جهاد نازل کرده توجه داشته باشیم، اهمیت خدمت خودمان را درک می کنیم و به خدمت در نیروی انتظامی می بالیم.

وی بیان داشت: خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم خودش را خریدار معرفی و مومن را فروشنده و مورد معامله، جان و مال را که خودش به مومن عطا فرموده و سند این معامله را قرآن کریم، قرار داده است که این نشان از اهمیت کار مجاهدان در راه خدا می باشد که با جان و مال خود در راه خدا مبارزه می کنند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: باید شاکر خداوند سبحان باشیم که ما را در این مسیر قرار داد و با آنچه که در توان داریم در راه خدا حرکت کنیم و شما عزیزان مصداق بارز این حرکت الهی هستید که با تمام قوا در راه برقراری امنیت تلاش می کنید.

وی با اشاره به اینکه ما در یک منطقه حساس و عملیاتی خدمت می کنیم اظهار داشت: باید در اجرای همه مأموریت ها و موضوعات انتظامی نگاه عملیاتی داشته باشیم و در عین حال با ظرافت خاصی با مردم و مراجعان برخورد کنیم چون تکریم شهروندان همواره در اولویت کاری پلیس قرار دارد.

سردار قنبری در ادامه بیان داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی این استان و بسترهای تهدیدی که در آن سوی مرزها وجود دارد، شما عزیزان با تلاش های شبانه روزی امنیت قابل توجه ای را ایجاد کرده اید و این امر مهم قابل ستایش است.

وی حفظ جان کارکنان را اولویت اول پلیس در انجام مأمویت ها خواند و گفت: با توجه به اینکه در فصل نقل و انتقالات قرار داریم باید به آموزش کارکنان جدیدالورود توجه کافی داشته و نسبت به تامین توان عملیاتی یگان ها تمهیدات لازم اندیشیده شود.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: باید با تعامل و همکاری ماموریت های محوله در این استان را با کمترین حادثه انجام دهیم تا بتوانیم خدمات انتظامی مضاعف را به مردم ارائه و عرصه را بر مخلان نظم و امنیت تنگ کنیم.