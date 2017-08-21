فناوری ساخت سیستم های استخراج فوق بحرانی در گیلان بومی سازی شد

حسین فلاح باقر شیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیستم استخراج از طریق سیال فوق بحرانی یکی از روش های استخراج ماده موثره است که در صنایع کشاورزی و وابسته بسیار پر کاربرد است.

وی افزود: اهمیت این روش به این دلیل است که بعد از استخراج، آثاری از سیال در ماده موثره باقی نمی ماند و این در حالی است که در استخراج با حلال های شیمیایی و آلی، حلال در ماده موثره باقی مانده و کیفیت ماده استخراج شده را پایین می آورد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی رشت ادامه داد: در سیستم استخراج با سیال فوق بحرانی، مواد موثره گیاهان از طریق گاز دی اکسید کربن استخراج می شود که دارای مزیت حلالیت و همچنین انتخاب پذیری برای نوع ماده موثره است.

فلاح باقر شیدایی تصریح کرد: با این روش می توان با انتخاب دمای مشخص به سیال، ماده موثره مختلفی را استخراج کنیم.

وی با پر اهمیت قلمداد کردن بومی سازی فناوری ساخت سیستم های استخراج فوق بحرانی در کشور گفت: سیستمی که در حال حاضر طراحی و بومی سازی شده به صورت پایلوت مورد استفاده قرار می گیرد و امور اداری و اخذ مجوزهای لازم برای اجرای اولین نمونه پایلوت آن در این واحد دانشگاهی در حال انجام است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی رشت همچنین به سایر طرح های فناورانه در این واحد دانشگاهی اشاره کرد و افزود: طرح جامع گیاهان دارویی، پایلوت استخراج کافئین از ضایعات چای، سیستم پایلوت تصفیه پساب حاوی داروهای ضد سرطان و سیستم هوشمند اندازه گیری مشخصات کمی-کیفی برنج در این دانشگاه اجرا شده است.

فلاح باقر شیدایی اعلام کرد: با بومی سازی این فناوری، نزدیک به ۷۰ درصد در هزینه های ساخت سیستم های آزمایشگاهی وصنعتی استخراج به روش سیال فوق بحرانی صرفه جویی می شود.