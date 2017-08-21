«شورای کویته» پاکستان قصد استقرار در «تیوره» افغانستان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، منابع موثق در ولایت «غور» افغانستان اعلام کردند که شورای کویته پاکستان با اهدافی بزرگ قصد تصرف شهر تیوره این ولایت رادارند.

شورای کویته، مرکز فرماندهی و تصمیم گیری طالبان است که در کویته پاکستان مستقر است.

«عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور اعلام کرد که شورای کویته پاکستان این جنگ را با ۳ هدف مرتبط دنبال می کند؛ اول: انتقال شورای کویته به ولایت غور، دوم: سقوط چند شهر هم مرز با تیوره از جمله: شهر «پسابند « «دولینه» و «شهرک» و سوم: باز کردن راه و ساختن دهلیزی برای پیدا کردن جای پا در شمال افغانستان.

نمایندگان مردم غور در شورای ولایتی نیز شرایط امنیتی در این منطقه را شدیدا نگران کننده می دانند.

«فضل‌الحق احسان» یکی از نمایندگان این شورا به خبرگزاری جمهور گفت که دولت مرکزی افغانستان باید هرچه زودتر دست به کار شود.

وی ضمن اظهار نگرانی از احتمال وقوع فاجعه انسانی شبیه منطقه «میرزا اولنگ» گفت که کوچکترین کم‌کاری و غفلت، حادثه سر بریده شدن چندین غیر نظامی منطقه میرزا اولنگ را در تیوره نیز تکرار خواهد کرد.

انتقال جنگ از شرق به شمال شرق و حالا هم منتقل ساختن از جنوب به غرب افغانستان آنچه است که برخی از کارشناسان امنیتی این کشور کشور به آن معتقدند.

«عبدالقادر کامل» کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان نیز اعلام کرد که جنگ در افغانستان چهره اطلاعاتی داشته و کشورهای حامی جنگ در افغانستان به دنبال این هستند تا بر نقاط استراتژیک هر منطقه مسلط شوند.

وی در ادامه گفت: شورای کویته قصد دارد با به دست گرفتن قدرت در شهری مانند تیوره به فکر گسترش جنگ در مرکزیت بخش غربی که ولایت «هرات» است، حاکمیت پیدا کند.