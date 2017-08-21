صابر حسینی: با اعلام خطا همه چیز به نفع چین تایپه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر از چین تایپه، سید محمد صابر حسینی در خصوص عملکرد دانشجویان ایران در رقابتهای تیر و کمان، گفت: داور ابتدا خطای زمانی گرفت و بعد خطای قرار گرفتن پای تیرانداز روی خط از سوی ورزشکار و همین مساله ما را با مشکل کم بودن وقت مواجه کرد.

این مربی با بیان اینکه کمانداران در میکس، ۸۰ ثانیه برای زدن چهار تیر فرصت دارند و با اعلام خطای بازیکنان و خارج کردن آنان و خارج کردن بازیکن و بازگشت دوباره به زمین ۲۰ ثانیه هدر رفت که نه تنها کماندار را با کمی وقت مواجه کرد بلکه سبب استرس و کاهش کیفت تیراندازی آنان نیز شد.

وی ناداوری در نتیجه تیر مشکوک برای کماندار ایرانی و لطف زیاد برای کماندار تایپه برای تیر مشابه را دلیل عقب افتادن دو امتیازی تیم ایران و حدف آنان از دور رقابت های دانست

تیم میکس تیراندازی ایران با نتیجه ۱۴۶ به ۱۴۸ و با دو اختلاف از دور رقابت های بیست و نهمین دوره رقابتهای دانشجویان جهانی حذف شد.

تیم میکس ایران با ترکیب فرشته قربانی و یاسر عموئی در این رقابت ها شرکت کرده بود.