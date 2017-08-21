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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

گزارش خبرنگار مهر از چین تایپه

صابر حسینی: با اعلام خطا همه چیز به نفع چین تایپه تغییر کرد

صابر حسینی: با اعلام خطا همه چیز به نفع چین تایپه تغییر کرد

مربی تیم تیراندازی با کمان دانشجویان گفت: از چین تایپه جلوتر بودیم اما با گرفتن خطای زمانی از سوی داور همه چیز به نفع نماینده میزبان تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از چین تایپه، سید محمد صابر حسینی در خصوص عملکرد دانشجویان ایران در رقابتهای تیر و کمان، گفت: داور ابتدا خطای زمانی گرفت و بعد خطای قرار گرفتن پای تیرانداز روی خط از سوی ورزشکار و همین مساله ما را با مشکل کم بودن وقت مواجه کرد.

این مربی با بیان اینکه کمانداران  در میکس، ۸۰ ثانیه برای زدن چهار تیر فرصت دارند و  با اعلام  خطای بازیکنان و خارج کردن آنان  و خارج کردن بازیکن و بازگشت دوباره به زمین ۲۰ ثانیه هدر رفت که نه تنها کماندار را با کمی وقت مواجه کرد بلکه  سبب استرس و کاهش کیفت تیراندازی آنان نیز شد.

وی ناداوری در نتیجه تیر مشکوک برای کماندار ایرانی و لطف زیاد برای کماندار  تایپه برای تیر مشابه را دلیل عقب افتادن دو امتیازی تیم ایران و حدف آنان  از دور رقابت های  دانست

تیم میکس تیراندازی ایران  با نتیجه ۱۴۶ به ۱۴۸ و با دو اختلاف از دور رقابت های بیست و نهمین دوره رقابتهای دانشجویان جهانی حذف شد.

تیم میکس ایران با ترکیب فرشته قربانی و یاسر عموئی در این رقابت ها شرکت کرده بود.

کد مطلب 4065052

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